Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavio je telefonski razgovor sa novim premijerom Mađarske Peterom Mađarom, čime je napravljen prvi korak ka daljem jačanju odnosa između dve zemlje nakon političkih promena u Budimpešti.
Vučić je tom prilikom čestitao Mađaru na izbornoj pobedi, a razgovor dvojice lidera ocenjen je kao važan, sadržajan i usmeren na ključne teme koje će u narednom periodu oblikovati saradnju Srbije i Mađarske.
U fokusu su bila pitanja daljeg unapređenja ukupnih bilateralnih odnosa, ali i konkretne oblasti koje imaju direktan uticaj na stabilnost i razvoj regiona.
Posebna pažnja posvećena je energetici, kao jednoj od najvažnijih tema za obe zemlje.
Sagovornici su razmatrali mogućnosti za sigurnije snabdevanje energijom, kao i jačanje saradnje u toj oblasti, što se smatra ključnim za dugoročnu stabilnost i ekonomski razvoj.
Pored toga, razgovaralo se i o drugim važnim pitanjima koja se tiču regionalnog povezivanja i daljeg razvoja odnosa između Srbije i Mađarske.
Vučić i Mađar razmenili su mišljenja i o položaju srpske i mađarske manjine u dve države, naglašavajući značaj očuvanja njihovih prava i unapređenja međusobnog razumevanja.
Tema razgovora bio je i evropski put Srbije, što dodatno potvrđuje da se saradnja dve zemlje posmatra i kroz širi politički i regionalni kontekst.
Na kraju razgovora, predsednik Srbije uputio je zvaničan poziv Peteru Mađaru da poseti Srbiju, što bi mogao biti naredni korak u jačanju odnosa i konkretizaciji dogovorenih tema.
