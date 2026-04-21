Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavio je telefonski razgovor sa novim premijerom Mađarske Peterom Mađarom, čime je napravljen prvi korak ka daljem jačanju odnosa između dve zemlje nakon političkih promena u Budimpešti.

Vučić je tom prilikom čestitao Mađaru na izbornoj pobedi, a razgovor dvojice lidera ocenjen je kao važan, sadržajan i usmeren na ključne teme koje će u narednom periodu oblikovati saradnju Srbije i Mađarske.

U fokusu su bila pitanja daljeg unapređenja ukupnih bilateralnih odnosa, ali i konkretne oblasti koje imaju direktan uticaj na stabilnost i razvoj regiona.

Posebna pažnja posvećena je energetici, kao jednoj od najvažnijih tema za obe zemlje.

Sagovornici su razmatrali mogućnosti za sigurnije snabdevanje energijom, kao i jačanje saradnje u toj oblasti, što se smatra ključnim za dugoročnu stabilnost i ekonomski razvoj.

Pored toga, razgovaralo se i o drugim važnim pitanjima koja se tiču regionalnog povezivanja i daljeg razvoja odnosa između Srbije i Mađarske.

Vučić i Mađar razmenili su mišljenja i o položaju srpske i mađarske manjine u dve države, naglašavajući značaj očuvanja njihovih prava i unapređenja međusobnog razumevanja.

Tema razgovora bio je i evropski put Srbije, što dodatno potvrđuje da se saradnja dve zemlje posmatra i kroz širi politički i regionalni kontekst.

Na kraju razgovora, predsednik Srbije uputio je zvaničan poziv Peteru Mađaru da poseti Srbiju, što bi mogao biti naredni korak u jačanju odnosa i konkretizaciji dogovorenih tema.