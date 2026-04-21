Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su nemačke kompanije značajno povećale broj zaposlenih u Srbiji, navodeći da su 2014. zapošljavale između 17.000 i 21.000 ljudi, dok danas zapošljavaju više od 80.000, što je višestruki rast.

Želim takođe nešto da vam kažem. Godine 2014. nemačke kompanije su zapošljavale, po različitim statistikama, između 17.000 i 21.000 ljudi. Danas zapošljavaju četiri do četiri i po puta više, preko 80.000 ljudi.

I uprkos odlasku pojedinih manjih, radno-intenzivnih kompanija, i zbog toga što smo povećali minimalne zarade, i zbog toga što imamo više bolovanja, i zbog mnogih drugih razloga, dolaze druge, kapitalno-intenzivne kompanije koje su za nas od ogromnog značaja. To su kompanije koje su već uložile veliki novac i žele ovde da ostanu.

Želeo bih da kažem vama, poštovani gospodine Trajner, kao i svim vašim saradnicima, od gospodina Markusa, Ogruca, Simovića, jedno veliko hvala za izuzetan trud i ogromnu energiju koju ste uložili u razvoj naših odnosa i dolazak nemačkih kompanija.

Naši građani veruju nemačkim kompanijama i vole da rade u njima, jer znaju da kompanije, posebno one sa dugom porodičnom tradicijom, ne dolaze da ostanu godinu, dve ili pet, već dolaze da ostanu dugo, praktično zauvek.

Zbog toga smo uvek posebno zadovoljni kada nemačke firme investiraju u našu zemlju."