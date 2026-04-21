Paralelno sa izgradnjom tunela kroz Beograd, koji će fizički i saobraćajno spojiti dve reke i najudaljenije delove grada, odvija se i izgradnja "Novog srpskog mosta", jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Beogradu, koji će zameniti Stari savski most.

Trenutno se u rečno korito pobijaju šipovi za buduća dva stuba, što će dodatno poboljšati bezbednost plovidbe rekom Savom. Alo! je danas obišao radove, koji se izvode planiranom dinamikom, a fotografije možete pogledati u galeriji:

Karakteristike novog mosta:

Novi most će biti dug 420 metara na 6 stubova i po dimenzijama i kapacitetu biće oko tri puta veći od starog.

Most će imati dve saobraćajne trake sa obe strane širine 6,5 metara po smeru, kao i odvojenu tramvajsku traku.

Takođe će imati staze za pešake i bicikliste.

Na strani Novog Beograda planirana je velika saobraćajna petlja sa pet kružnih tokova.

Puštanje saobraćaja planirano je za proleće 2027. godine, uoči Specijalizovane Ekspo izložbe u Beogradu.

Zatvaranje plovnog puta

Zbog kompleksnosti radova na pobijanju šipova za nove stubove mosta, kao i zbog očuvanja bezbednosti, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju na međunarodnom plovnom putu da poštuju obustavu saobraćaja na reci Savi, od 9. marta do 9. septembra, svakog dana od 7 do 16 časova, kao i da poštuju postavljenu signalizaciju kojom je plovni put obeležen, saopšteno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.