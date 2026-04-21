Da je Srbija najlepša zemlja na svetu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je bezbroj puta. Da najviše voli vreme da provodi sa svojim narodom, takođe je isticao uvek. U skladu sa tim izjavama protekla je i poseta Tomaševcu, selu kod Zrenjanina, u kojem je otvoren novi most, ponos tog kraja. Nije trebalo dugo da blokaderi ismeju Vučićevu posetu Tomaševcu i da je uporede sa posetom novopečenog političara Vladana Đokića Briselu, gde se ponizno, poput pravog poslušnika, sastao sa Martom Kos.

Blokaderi, oni koji su išli biciklima, pešačili, trčali, hrlili ka Strazburu i Briselu, sada šalju svoje ideologe i vođe da u tim anti-srpskim centrima mole strane moćnike da urade sve što mogu da bi uništili Srbiju. Novopečeni političar Vladan Đokić, čovek bez savesti i obraza, pristao je dobrovoljno da bude intimus Marte Kos, imitirajući političara, a govoreći iz pozicije rektora Univerziteta.

Bez obzira na tu lošu imitaciju u filmu koji je već postao tragedija smrću studentkinje Milice Ž. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Đokić nastavlja sa igrokazom za zabludelu blokadersku masu. Najnoviji nastup u Briselu, pod suknjom Marte Kos, podsećao je na molbe Zorana Đinđića NATO-u za rušenjem Slobodana Miloševića po cenu totalnog uništenja zemlje.

Međutim, da sve nije ni počelo, niti da se završilo sramotnim klečanjem pred Martom Kos, svedoči to da je Đokićev put u Brisel imao i svoju uvertiru. Pedesetak ljudi koji najbolje mogu da se opišu kao blesavi zgubidani, sa isto toliko zastava EU našlo se u centru Beograda pre nekoliko dana, da tobož pokažu evropsku orijentaciju blokaderskog pokreta.

Ipak, da nije sve tako smešno i žalosno, svedoči činjenica da je u toj maloj, nevažnoj grupi, bilo i više stranaca, konkretno članova partija i pokreta iz zemalja EU, koji su, kao u Gruziji i Ukrajini, došli da "podrže" istomišljenike.

Podsetimo se svi zajedno, u Gruziji su isti takvi učestvovali u pokušaju puča, napadima na policiju vatrometima i topovskim udarima, istim onakvim kakvi su pronađeni na Filozofskom fakultetu, zbog kojih je i stradala nesrećna Milica.

Snimci upotrebe topa sa vatrometom, u Gruziji, brzo je obišla svet, a pitanje koje se postavlja u Srbiji je da li je Beograd trebalo da postane novi Tbilisi? Scene nasilja koje su viđene u gruzijskoj prestonici zaprepastile su sve slobodnomisleće ljude, koji su osetili mučninu u želucu, razumevajući da takvi događaji neminovno vode u građanski rat.

U našem slučaju, pravo pitanje nije: Šta je Vladan Đokić radio u Briselu? ili Zašto nije bio sa srpskim narodom, poput Vučića? Pravo pitanje je: Zašto su na skupu evro-fanatika u Beogradu bili stranci i šta su tu radili? Da li pripremaju teren za mešetarenje stranaca u našoj zemlji, i povratak na "ambasadorsku Vladu", kroz vladavinu stranih predstavnika, gaulajtera i oberšturmbanfirera.

Poseta Vladana Đokića Briselu i ponizno ljubljenje cipela Marte Kos podseća upravo na to. Ono što je jezivo i zastrašujuće je činjenica da bi se pridobila puna podrška takvih kao što je Kos, prvo moraju da padnu NATO bombe ili da se zemlja dovede pred građanski rat, kao u Gruziji.

Tomaševac je na kraju ipak najlepše mesto u najlepšoj zemlji na svetu, a onaj koji obilazi i vreme provodi sa svojim narodom, ne ljudi tuđe čizme i ne čeka tuđu pomoć.

(24sedam.rs)

BONUS VIDEO