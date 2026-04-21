Gradska opština Čukarica, u saradnji sa JKP „Beogradski metro i voz“ i JKP „Zelenilo Beograd“, pokreće projekat temeljne rekonstrukcije parka na Banovom brdu, sa ciljem da se ovaj prostor transformiše u savremenu, funkcionalnu i bezbednu zelenu oazu dostupnu svim generacijama.



Planirana rekonstrukcija donosi niz novih sadržaja organizovanih u tematske celine: moderno uređeno dečje igralište za najmlađe, poseban prostor prilagođen starijoj deci, park za kućne ljubimce, teretanu na otvorenom, kao i veliku letnju scenu - multifunkcionalnu pozornicu namenjenu održavanju kulturnih, sportskih i društvenih događaja.



Realizacijom ovog projekta, park na Banovom brdu dobija novu dimenziju - postaje mesto susreta, rekreacije i kvalitetno provedenog vremena, koje doprinosi boljem svakodnevnom životu građana i jačanju lokalne zajednice.

Gradska opština Čukarica nastavlja sa ulaganjima u unapređenje javnih prostora, vođena jasnim ciljem - stvaranje uređenog, savremenog i podsticajnog okruženja za život svih građana.