"Smatramo da poslednji napadi na Islamsku republiku i način na koji su zbog tih napada patile arapske priobalne zemlje diktiraju aktuelnost i hitnost dodatnih napora za dovođenje odnosa zemalja zaliva u normalu", rekao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, samo na taj način mogu se rešiti nesuglasice, uzevši u obzir interese svih zemalja regiona bez izuzetka, uključujući i Iran.

"Ne sumnjamo u to da je decenijama nerešeni palestinsko-izraelski konflikt osnovni uzrok mnogih teškoća ovog regiona. Pokušaji da se ovaj konflikt stavi u drugi plan međunarodne agende i izjave da se odluke Saveta bezbednosti UN o stvaranju Palestinske države neće ispuniti, kao i da neke ne obavezuju ni na šta – naravno, to je još jedna mina, pritom vrlo opasna", naglasio je ruski ministar.

Rusija je spremna da doprinese rešavanju ovog sukoba, istakao je on.

Zapad i "kultura otkazivanja dijaloga"

Podsetio je da je agresija na Iran počela usred pregovora i da zato Teheran opravdano govori da je bio "u zamci lažnih obećanja".

"Zato je naš odnos prema pregovorima koji mogu da se obnove u Islamabadu, rekao bih, analitičko. Analiziraćemo ono što se događa, iako se sve odvija jako brzo", dodao je.

Prema njegovim rečima, Rusija se zalaže da se zajedničkim snagama pronađe balans interesa. Međutim, podsetio je da je Zapad sklon "kulturi otkazivanja", uključujući i otkazivanju kulture dijaloga, što je nazvao "tužnim".

Lavrov je naglasio da nije svima svojstvena privrženost sporazumima koju ima Rusija i podsetio da je zemlja obmanjivana, između ostalog, i Minskim sporazumima.

"Mi smo naučeni gorkim iskustvom, ali, kao i do sada, ostajemo optimistični. Diplomate najverovatnije ne mogu bez toga. Nadamo se da će dogovori postignuti na Aljasci biti sprovedeni i realizovani", podvukao je on.

Govoreći o situaciji u Libiji, istakao je da u ovoj zemlji ne postoje političke snage s kojima Rusija nije u kontaktu.

"Što se tiče SAD ili neke druge zemlje, najverovatnije zapadne, budući da je reč o o tome da se neko istisne iz određenog procesa... To je deo politike koju promovišu, deo povratka vekovima dugoj neokolonijalnoj dominaciji. Kao i ranije, to je sindrom hegemona", istakao je šef ruske diplomatije.

Rusija ceni poziciju Libije kada je u pitanju ukrajinska kriza i njen stav u UN, naglasio je ruski ministar.

"Procenili smo trenutnu fazu ukrajinske krize. Cenimo stav naših libijskih kolega, koji razumeju osnovne uzroke ove situacije i zauzimaju uravnotežen, neutralan stav kada se ova pitanja pokreću u Ujedinjenim nacijama", rekao je Lavrov.

Moskva očekuje da će delegacija iz Libije prisustvovati trećem samitu Rusija-Afrika, zakazanom za 28. i 29. oktobar ove godine, dodao je Lavrov.