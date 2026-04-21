Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom video-porukom na Instagramu.

U opisu snimka napisao je: Do Vidovdana završavamo auto-put do Kraljeva! Srbija ne sme da stane!

A evo šta je predsednik poručio u video-poruci:

Bez velikih snova ne mogu da se ostvare nikakva, a kamoli velika dela - rekao je predsednik na početku obraćanja pa dodao:

- Kada sam postao predsednik Vlade, ni sanjao nisam da ćemo završiti autoput do Kraljeva. Posle današnjeg sastanka sa kompanijama Behtel i Enka i ambasadorima SAD i Turske, posle svega što smo radili u ovim godinama, mogu vam reći da smo do Vidovdana otvoriti autoput Beograd- Kraljevo, poslednju sekciju od Preljine do Adrana, tih 30-tak kilometara. Ono što je izgledalo neverovatno i što čak političari nisu obećavali da ćemo imati, pun profil autoputa od Beograda do Kraljeva, imaćemo sada.

I to najmodernijeg mogućeg. Ovo sam vam rekao u danu u kojem je more loših vesti, o sukovima, ratovima, o skoku cena nafte, gasa, svega drugog. Jer u tim najtežim vremenima Srbija pronalazi sebe, pronalazi snage da se podiže, da gradi svoju budućnost i da veruje u sebe. Hvala vam na podršci, nastavićemo da radimo - rekao je takođe predsednik, a celo njegovo obraćanje pogledajte u snimku ispod: