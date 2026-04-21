„Te izjave nisu u duhu onoga što predstavlja Niš. Ovo nije političko pitanje, već pitanje poštovanja, poštovanja prema borcima i njihovim porodicama, prema ljudima koji su se borili za slobodu naše otadžbine, od 1991. godine, u ratnim sukobima na prostorima Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i kasnije na prostoru našeg Kosova i Metohije. Ovo ni na koji način ne sme biti predmet ironije, kafanskih dosetki ili političkih obračuna. Ovo je veoma važna tema za naš narod“, rekao je Pavlović.



On ističe da se političar Milić poziva na narodno jedinstvo, a govori potpuno suprotne stvari.

„Izjavama produbljuje razdor među građanima, tako se ne bavi pomirenjem, već dodatno svađa i deli narod. Politička borba jeste legitimna i podrazumeva kritiku vlasti. Ja sam prvi koji tu kritiku prihvata. Ali borci ni u kom slučaju ne smeju biti predmet političkih obračuna, niti vređanje naših boraca sme biti deo politike. Čini mi se da tu ima i pitanja karaktera“, kaže poverenik niškog SNS-a.

Pavlović ističe i najnovija istraživanja, gde je podrška Milićevom PODES-u drastično opala u odnosu na period od pre godinu i po dana i od nekadašnjih 25% danas spala na postotak koji jedva prelazi cenzus.

„Pomirenje je suviše važna tema da bi se njome bavilo na cirkuzantski način. To je istorijska tema“, kaže on.

Pavlović ističe da u SNS-u pomirenje vide kroz konkretne mere: Besplatan javni gradski prevoz, finansijsku pomoć roditeljima čija deca polaze u školu u iznosu od 20.000 dinara, projekat izgradnje novog niškog porodilišta, izgradnju puteva i završetak novih vrtića ove godine.

„Pitao je za šta su se borci borili i zašto nisu poginuli na tim granicama, iznoseći tvrdnje koje vređaju njihovo dostojanstvo. Pitam, gde ste bili u to vreme? Zašto niste pomogli tim ljudima koji su branili svoju otadžbinu, nacionalne temelje i granice, svoj narod i svoju državu? Kako ćete sutra pred te ljude? Šta ćete im reći? Hoćete li tvrditi da to niste rekli?“

Pavlović se osvrnuo i na rezultate rada opštine Medijana u kojoj nije urađeno gotovo ništa, pojašnjavajući koji su to glasači SNS-a.

„Baka koja koristi javni gradski prevoz i dolazi u Niš kod lekara, majka sa teritorije opštine Medijana koja ima decu u vrtiću i bori se za njih, mladi inženjer koji radi u NTP-u ili u nekoj drugoj fabrici otvorenoj u prethodnim godinama. To su ti birači. I toj baki, toj ženi i tom inženjeru postavljam pitanje: Šta im nudi političar Milić? Da li pokret PODES ima konkretan program? Da li ima projekte? Kako planira da pomogne građanima? Odgovor je - nema. Program nemaju, a kritika je njihova jedina politika. Kritika sama po sebi nije dovoljna za vođenje grada. Potreban je plan, a oni ga nemaju, tvrdi Pavlović koji za Milića ima savet.

„Nišu nije potreban neuspešan političar poput vas, Nišu su potrebni dobri lekari. Mi danas branimo rezultate, zajedno sa brojnim pristalicama okupljenim oko predsednika Aleksandra Vučića i nastavljamo sa radom. Ako političar Milić ili studentska lista imaju bolji plan, neka ga predstave. Građani Niša nestrpljivo čekaju da to čuju“, rekao je Pavlović i pozvao doktora Milića da se konačno „vrati sebi“ jer će to biti najbolje za njega ali i za Nišlije.