Usvojene su informacije o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2025. godine, informacije o radu Ministarstva zdravlja za period april-jun 2025. godine, informacije o radu Ministarstva zdravlja za period jul-septembar 2025. godine i informacije o radu Ministarstva zdravlja za period oktobar-decembar 2025. godine.

Članovi Odbora potom su razmatrali predstavke i predloge građana i uputili ih nadležnim institucijama na dalje postupanje.

Odbor je podržao da se inicijativa Udruženja građana za borbu protiv raka jajnika i materice "Progovori" za uvođenje imunizacije protiv oboljenja izazvanih HPV virusom uvrsti u program obavezne imunizacije uputi Ministarstvu zdravlja na odlučivanje.

Narodni poslanik Darko Laketić istakao je da je obuhvat tom vakcinom osam odsto i da sa time ne može da se zaustavi pošast raka grlića materice. On je naveo primere zemalja u okruženju, poput Severne Makedonije koja je davno uvela obaveznu vakcinaciju, kao i Bugarske i Hrvatske, koje tu vakcinu uvode u obavezni kalendar od 1. januara sledeće govine.

"Smatram da je značajno, upravo zbog povećanog obuhvata, i zbog stava Ministarstva da do 2030. godine povećamo obuhvat na 60 odsto. Ja se nadam da je to realno, a biće realno isključivo ukoliko podržimo ovu inicijativu i damo predlog da se ova vakcina uvede u obavezni kalendar", rekao je Laketić.

Narodni poslanik Nenad Ristović podržao je inicijativu i naglasio da SAD to već imaju u svom obaveznom kalendaru vakcinacije i to za uzrast između 11 i 12 godina, Francuska za uzrast od 11 do 13, a Velika Britanija za uzrast od 12 i 13 godina.

"Što se tiče našeg kalendara obavezne imunizacije u Republici Srbiji, za taj uzrast mi nemamo kao obaveznu vakcinu. Ali, ono što je zakonodavac i država i zdravstveni sistem uradio, to je sledeće: da imate u stručno-medicinskom uputstvu za preporučenu aktivnu imunizaciju, imamo sve ono što su i ovi drugi, a to je da uzrast od 9 do 14 godina ima dve doze kao svi prethodno navedeni. Samo je još ostala jedna stvar, a to je da ovo uvrstimo u obavezni kalendar imunizacije", rekao je Ristović.

Odbor je prihvatio inicijativu Srpskih ratnih veterana Vranje da se dopuni Zakon o zdravstvenom osiguranju kojim bi se unapredio položaj boračke populacije, ratnih vojnih invalida, članova porodica palih i umrlih boraca u oblasti zdravstvene zaštite i u skladu sa principima ljudskosti, socijalne pravde i solidarnosti.

Oni traže prioritet lečenja, obavljanje lekarskog pregleda kod izabranog lekara, lekara specijaliste bez zakazivanja termina, ostvarivanje punog obima zdravstvenih prava bez stavljanja na listu čekanja, ostvarivanje prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu, obezbeđenje lekova sa liste lekova u celosti iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i da imaju pravo na zdravstvenu zaštitu bez saglasnosti prvostepene lekarske komisije, realno priznavanje troškova lečenja, uključujući i troškove prevoza.

Odbor je prihvatio da se Ministarstvu zdravlja prosledi inicijativa narodne poslanice Marije Jevđić da se genomski testovi za dijagnostiku uvrste na redovnu listu usluga koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za žene do 50. godine u ranom stadijumu tumora, pošto studije pokazuju da uvođenje tih testova u 50 odsto slučajeva eliminiše potrebu za hemioterapijom.

