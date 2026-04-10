Ukupno 11 niških osnovnih škola dobilo je 3D štampače za izradu igračaka za NURDOR i edukativnih nastavnih sredstava, sve pod budnim okom nastavnika koji su prošli obuku. Samoj dodeli sertifikata i uručenju štampača prisustvovao je i gradonačelnik Dragoslav Pavlović, koji je još jednom pokazao veliku podršku niškim školarcima. Grad je pomogao realizaciju čitavog projekta, a to je samo nastavak dugogodišnje podrške aktivnostima Rotari klubova, koji pomažu da učenici bolje savladaju gradivo.

Nakon donacije mBot robota za osnovne škole u Nišu, Rotari klub Ruma, Rotari klub Beograd Čukarica, Rotari klub Niš i Rotari klub Niš Konstantin Veliki donirali su osnovnim školama u Nišu 3D štampače i po dva kilograma materijala za izradu predmeta.

Grad Niš obezbedio je i održavanje seminara za nastavnike koji treba dalje da sprovedu ceo proces edukacije.

„Ovakva inicijativa, koja doprinosi unapređenju obrazovanja, više je nego dobrodošla. Zato vam želim da na najbolji mogući način iskoristite ove štampače. Grad će se truditi da, u meri u kojoj može, pruži podršku kako bismo unapredili obrazovanje i dali doprinos. Znam da ste sve ovo uradili iz srca, jer vam je obrazovanje dece važno“, kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Gradonačelnik je izrazio želju da se ovakve akcije nastave i u narednim godinama.

„Voleo bih da iz godine u godinu nastavimo da radimo i sarađujemo, da ne stanemo ovde. Vi ste veliki dobrotvori i znam da Rotari klub kontinuirano radi na novim idejama i projektima, a grad će biti tu da to podrži“, rekao je Pavlović.

Od ukupno 100 škola u Srbiji koje su dobile 3D štampače, čak 11 je iz Niša, istakao je Boban Mančev, pomoćnik gradonačelnika Niša.

„Svet je takav da decu treba da učimo novim trendovima. Ono što je važno jeste da je više od 30 nastavnika informatike i tehničkog obrazovanja prošlo edukaciju. Dobili su sertifikate, 3D štampače i po dva kilograma materijala od kojih će deca izrađivati predmete“, kazao je Mančev.

Jedan kilogram filamenta nastavnici će iskoristiti da sa đacima naprave igračke koje će zajedno sa Rotari klubovima donirati NURDOR-u. Kada iskoriste prvi kilogram filamenta i pošalju organizatoru izrađene igračke, dobiće od Rotari klubova novu donaciju, još jedan kilogram filamenta, koji će koristiti za istu namenu. Drugi kilogram nastavnici će, upotrebiti da sa učenicima naprave nastavna sredstva za kabinete biologije, geografije, matematike i fizike. Kada iskoriste drugi kilogram filamenta i naprave izložbu izrađenih nastavnih sredstava, posetiće ih predstavnici Grada Niša, Rotari klub Niš i Rotari klub Niš Konstantin Veliki, koji će donirati još jedan kilogram filamenta. Na ovaj način obezbeđuje se da projekat bude održiv dugi niz godina i da škole imaju dovoljno materijala za rad nastavnika i đaka.

Najuspešnije radove iz svih gradova čije su škole dobile 3D štampače organizatori će nagraditi na finalnoj smotri festivala „Znanjem za budućnost“, koja je zakazana za 30. maj ove godine.

Rotari klubovi u Srbiji su do sada donirali preko 600 računara, 1.070 dronova i 1.700 mBot robota za učenje programskih jezika pa je vrednost dosadašnjih donacija preko 800.000 dolara. Rotari klubovi planiraju da do kraja ove godine obezbede još 150 mBot robota i još 100 3D štampača.