Gradonačelnik Niša i poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u tom gradu, Dragoslav Pavlović, uputio je oštar odgovor na izjave koje su stigle iz Zagreba, a koje je izneo bivši ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović, koji je nedavno javno zapretio da „Zagreb može napasti Beograd raketama“.

Pavlović je istakao da neprijateljski stavovi prema Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću od strane političkih struktura u Hrvatskoj nisu ništa novo, već da su prisutni već duže vreme.

– Mržnja koja dolazi iz vladajućih krugova u Hrvatskoj prema Srbiji i našem predsedniku odavno nije skrivena. Danas smo od njihovog bivšeg ministra odbrane mogli da čujemo i otvoreno objašnjenje – razlog je to što ne zaboravljamo i ne opraštamo „Oluju“, ali i zato što ne pristajemo da priznamo takozvanu nezavisnost Kosova – rekao je Pavlović.

On je dodao da građani Srbije dobro znaju kakav je profil lidera odgovarao političkom vrhu u Hrvatskoj.

– Javnost u Srbiji zna da je našim zapadnim susedima mnogo više odgovarao predsednik koji je uništavao sopstvenu vojnu opremu i koji je usred Zagreba izjavljivao da nije naročito ponosan na to što je predsednik Srbije – naveo je Pavlović.

Prema njegovim rečima, takav tip liderstva, kako tvrdi, priželjkivan je i u današnjim političkim okolnostima.

– Takođe je jasno da su želeli takvog predsednika i u liku nekoga od vođa blokaderskog pokreta, uz aktivno učešće u pokušajima destabilizacije Srbije kroz takozvanu obojenu revoluciju. Njima odgovara samo Srbija koja je slaba, koja se povlači, koja popušta i koja bi bila zaustavljena na evropskom putu nametanjem besmislenih uslova, baš kao što su i oni sami to ranije iskusili – rekao je Pavlović.

Na kraju, Pavlović je poručio da Srbija danas vodi samostalnu politiku i da nema nameru da se pravda bilo kome.

– Na njihovu žalost, i Kotromanovića i svih drugih koji više gledaju u Srbiju nego u sopstvenu državu, Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem vodi suverenu politiku mira i stabilnosti. Za takvu politiku ne dugujemo nikome izvinjenje. Poruka je jasna: Srbija će pamtiti svoja stradanja, obeležavati mesta patnje i sećati se proteranih iz „Oluje“. Srbija će nastaviti da jača, i ekonomski i vojno, i uvek će imati snage da spreči nove „oluje“ i progone nad srpskim narodom – zaključio je Pavlović.