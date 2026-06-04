-Bilo bi me sramota da moji gosti dođu i da moraju da čitaju ono što ja danas čitam. Ali, to govori o našim domaćinima, ne o meni - bio je jasan predsednik.

Ipak, Vučić je istakao da je od određenih broja građana srdačno dočekan pozdravom "Pomaže Bog, predsedniče".

-Sačekali me ljudi sa "Pomaže Bog, predsedniče". Iznenadio sam se, rekoh "Šta je ovo, ljudi?". Srbija će se uvek truditi bez obzira na hibridni rat koji je vođen od strane Podgorice, trudićemo se da gradimo bratske odnose sa našim ljudima u Crnoj Gori. Sve što budemo mogli da uradimo da popravimo naše odnose, mi ćemo to i uraditi - rekao je predsednik za Alo.