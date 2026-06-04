Britanska policija uhapsila je 21-godišnjeg saudijskog državljanina, koji je osumnjičen da je samostrelom pokušao da ubije muškarca u krugu Univerziteta u Sariju, a povređeni muškarac se nalazi u teškom stanju, preneli su danas britanski mediji.

Muškarac u pedesetim godinama nalazi se u teškom stanju u bolnici nakon što je pogođen iz samostrela, preneo je Skaj njuz.

Policiji je prijavljen incident u studentskom naselju Manor Park u Gilfordu, a osumnjičeni, bivši student univerziteta, ubrzo je priveden na licu mesta.

Policija je saopštila da tesno sarađuje sa univerzitetskim vlastima. Portparol Univerziteta u Sariju rekao je da je u incidentu pripadnik obezbeđenja kampusa teško povređen.

Žrtva je i dalje u bolnici u teškom stanju, saopštila je policija. Iako je univerzitetski kampus potpuno otvoren, i dalje su prisutne hitne službe. Policija je apelovala na svedoke koji imaju informacije o događaju da se jave.

Zvaničnik policije Džon Groenen rekao je da shvata da će ovaj incident izazvati zabrinutost među lokalnim zajednicama, ali je pružio uveravanja da se u vezi sa ovim slučajem ne traži nijedan drugi osumnjičeni. “Blisko sarađujemo sa univerzitetom dok naša istraga napreduje.

Osumnjičeni je pritvoren na mestu događaja ubrzo nakon incidenta i sada je u toku istraga kako bi se utvrdile okolnosti napada“, kazao je on.