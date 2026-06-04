Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je u Tivtu na pitanje crnogorskih novinara da li bi podneo ostavku ukoliko Crna Gora postane članica Evropske unije pre Srbije.

Vučić je na to pitanje reagovao kontrapitanjem, ističući da za njega postoje važniji pokazatelji uspeha od samog redosleda ulaska u Evropsku uniju.

– Što? Što smo je pretekli u ekonomiji? Čestitaću – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije naglasio je da se uspeh jedne države ne meri samo članstvom u međunarodnim organizacijama, već pre svega kvalitetom života građana i ekonomskim rezultatima.

– Za mene su važne stvari: penzije, plate, javni dug, da možemo sami da čuvamo svoje nebo – poručio je predsednik.

Govoreći o evropskim integracijama, Vučić je istakao da Srbija ostaje posvećena svom evropskom putu, ali da mu je najvažnija podrška građana Srbije.

– A to čiji ste član... Ja želim da me ceni moj narod – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je tokom obraćanja u Tivtu više puta naglasio da su ekonomski razvoj, rast životnog standarda i očuvanje državnih interesa prioriteti njegove politike.

Njegova izjava izazvala je pažnju prisutnih novinara jer je pitanje bilo postavljeno u kontekstu procena da bi Crna Gora mogla da napreduje brže na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Vučić je poručio da Srbija nastavlja da radi na reformama i jačanju ekonomije, ali da konačnu ocenu o uspehu politike treba da daju građani Srbije.