Lideri dve trenutno najveće svetske sile, predsednik Kine Si Điping i predsednik SAD Donald Tramp, pokazali su svoj lični odnos i uvažavanje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, rekla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.



Ona je to kazala govoreći o nedavnoj poseti Vučića Kini, gde ga je odlikovao predsednik Si, kao i o tome što je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio intervju koji je Vučić dao za Brajtbart njuz, prenosi Vreme.

„I to samu Republiku Srbiju svrstava u domen zemalja u kojem mi nikada nismo bili. Nismo bili ni u vreme Josipa Broza Tita, a za koga su govorili, pa i danas blokaderi govore, da je najuticajniji ikada bio državnik i lider sa ovih prostora“, rekla je Brnabić za TV Prva.

Naravno, blokaderi nisu propustili priliku da još jednom pozovu na smrt predsednika Srbije:

"To ćemo videti kada bude sahrana", stoji u jednom morbidnom komentaru.