- Mi smo "zlikovci" koji se nisu usaglasili sa svim što traže. Srbija je 2014. zaostajala za Crnom Gorom 50 odsto po primanjima. Danas je Crna Gora iza nas. Naša stopa javnog duga je značajno niža od naših domaćina. Srbiju morate da predstavite na takav način, loš. Sačekali me ljudi sa "Pomaže Bog, predsedniče".

-Okolo su najmoćniji ljudi. Imao sam odličan razgovor sa Antoniom Koštom. Oni imaju sumnju u ono što je u mojoj glavi. Najveći im je problem što ne znaju šta ja stvarno mislim. Evropa je najš najveći investitor i najvažniji partner. Srbija sama u izvozu prema EU je 57 odsto ukupno celog Zapadnog Balkana. To su najnoviji podaci. Mi smo njima važni, oni nama naravno - kazao je predsednik Vučić.