​Na zvanične adrese profesora Univerziteta u Beogradu (UB) stigao je poziv za učešće na naučnoj konferenciji „univerziteta” Kadri Zeka iz Gnjilana. Ovaj skandalozni administrativni propust ili svesna politika rektorata, za profesora Ratka Ristića je direktno saučesništvo u negiranju srpske državnosti.

​Prema rečima profesora Ristića, poziv je stigao preko „Rektorskog foruma”, tela u kojem sede rektori regiona, a kojim je aktuelni rektor UB Vladan Đokić čak i predsedavao.

​

"Stiže mi mejl gde se poziva na učešće na konferenciji koju organizuje čuveni univerzitet iz Gnjilana. To stiže preko oficijelnih mejlova našeg Univerziteta. Pazi, to je univerzitet iz Gnjilana, jedan od njihovih najboljih, i to u vreme kada naši ljudi sa izmeštenog Univerziteta u Prištini dobijaju instrukcije kako da se registruju u (takozvanom) kosovskom sistemu da bi uopšte mogli da rade ili studiraju”, upozorava Ristić.

​Kritika je usmerena direktno na rektora Đokića, čije delovanje unutar „Rektorskog foruma” profesor Ristić vidi kao legitimizaciju privremenih prištinskih struktura u trenutku kada se nad Srbima na Kosmetu sprovodi pravno nasilje kroz „zakon o strancima”.

"U tom ambijentu, preko Univerziteta u Beogradu, dobijaš poziv za Gnjilane. Rektor Đokić je deo tog foruma, a Univerzitet u Beogradu jedna od njegovih članica. Učešće u tom telu i odobravanje ovakvih postupaka od strane rektora jesu čist čin negiranja srpske državnosti. Time se priznaje nezavisnost (takozvanog) Kosova i svih njihovih institucija", decidan je Ristić i dodaje da je Kadri Zeka po kome „univerzitet” u Gnjilanu nosi ime, bio albanski bandit i terorista.

​Postavlja se pitanje da li prvi čovek vodećeg srpskog univerziteta svojim potpisom i članstvom u regionalnim telima svesno potiskuje državnu politiku Srbije u drugi plan. Dok se u javnosti licitira Đokićevim imenom u kontekstu budućih visokih državnih funkcija, na samom Univerzitetu se, sudeći po ovim pozivima, nezavisnost tzv. Kosova već tretira kao gotova stvar.

​Za profesora Ristića dileme nema, akademska saradnja sa institucijama koje počivaju na progonu srpskog obrazovnog sistema u južnoj srpskoj pokrajini nije ništa drugo do odricanje od sopstvenog suvereniteta sa najvišeg nivoa akademske zajednice, prenosi Politika.

BONUS VIDEO