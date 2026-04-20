On je pronađen sa ubodnom ranom u predelu leđa, nakon čega je hitno sanitetom Hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Prema informacijama iz istrage, piše Telegraf, ranjeni muškarac je policiji ispričao da je napad bio potpuno neočekivan.

Kako tvrdi pomenuti portal, L. K. je izjavio da ga je nožem napao rođak R. K., i to, prema njegovim rečima, bez ikakvog prethodnog povoda ili svađe.

Policija je odmah nakon uviđaja raspisala potragu za osumnjičenim R. K.

Kako saznaje "Telegraf" napadač ima obiman policijski dosije i dobro je poznata organima reda po vršenju različitih krivičnih dela.

"Oštećeni je primljen u bolnicu radi ukazivanja pomoći, dok je za napadačem raspisana intenzivna potraga. Ekipe su na terenu i proveravaju sve lokacije na kojima bi osumnjičeni mogao da se skriva", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog napada.

Stanje povređenog L. K. za sada je stabilno.

BONUS VIDEO