Prenos razgovora poledajte na snimku.

"Nas je iznenadila reakcija javnosti na ono što je juče Mirko doživeo, on je postupio kako bi svaki normalan čovek postupio. Zabrinuti smo reakcijom dela policije i pritiscima u medijima", rekao je Vučević na početku.

"Mirko je samo prelazio put na mestu gde se prelazi put. Nije ništa radio nezakonito niti nikoga drugog ometao. Njemu je onemogućeno kretanje, a onda je usledila neprimerena policijska reakcija, to nije pitanje za mene već za MUP i PU Novi Sad. Taj policajac Mašić, koji je dokazani prijatelj blokadera, da policija ne reaguje na blokadera koji sprovodi nasilje, napada Mirka, koji prelazi put, i policija odvodi Mirka Pavlova. To je neverovatno", rekao je Vučević.

On je rekao da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo da telefonski čuje Mirka Pavlova. Zatim je usledio razgovor predsednika Vučića sa Mirkom.

"Samo hoću, gopodine Mirko da vas pozdravim i da vam se izvinim u ime naše države i svoje ime. Nema objašnjenja, ja sam razgovarao i sa direktorom policije, pokušao sam da razumem to što je policajac učinio. Uvek se trudim da pronađem opravdanje, nisam ga pronašao ovde", rekao je Vučić.

"Vama hvala što ste pokazali i razum i strpljenje, za mene je bilo neverovatno da ne bude priveden mladić koji vam je pretio jer ste pokušali da pređete ulicu na pešačkom prelazu. Umesto toga su vas vukli i gurkali. Ja se nadam i želim da verujem da taj mladi čovek nije imao lošu nameru, ali vas molim da oprostite meni i državi. Ostaje da se borimo protiv bahatosti mnogih naših ljudi i nadam se da ćete nam u tome pomoći. Izvinite na smetnji, sa Milošem razgovarajte oko svega drugog, od mene imate najveće poštovanje", zaključio je predsednik.

Pavlov je rekao da mu je žao što mora da interveniše predsednik države.

"Da li sam ja bio građanin kada je policajac reagovao, ili nešto drugo, kada sam prelazio ulicu na pešačkom, na zeleno? Rekao sam da samo hoću da prođem, onda su krenuli na mene sa transparentima. Onda sam rekao da me ne interesuje politika, da samo hoću da prođem. Ja sam sklonio bicikl da bih prošao, nisam ni znao da se snima. Uznemirena mi je porodica. Čemu to, i da vi morate da intervenišete, za mene je to haos u državi", rekao je Mirko Pavlov.

"U pravu ste Mirko", rekao je Vučić.

Onda je Pavlov u programu pokazao pismo koje je ranije uputio predsedniku države.

"Tako treba da se radi i kontaktira sa narodom, kao vi kada je institucija stajala iza vas, a sada ispada da iza vas ne stoji niko. Svaki građanin bi trebalo da postupi tako. Ja nikome nisam pretio, tražio sam od jednog da skine naočari da mu vidim oči kad mi preti. Dao sam izjavu u policiji, i mimo izjave, u cilju funkcionisanja države ali i MUP-a. Neka oni unutrašnju kontrolu naprave, ja sa tim nemam ništa. Nisam hteo ni za televiziju da pričam, ja sam građanin države, i obraćam se državi", rekao je Pavlov.

Predsednik Vučić je rekao da ga je sramota što je Pavlov uznemiren zbog lošđeg postupanja i još jednom ga zamolio da prihvati izvinjenje.

"Molim vas i porodici prenesite našđe izvinjenje. Mi ćemo uraditi svoj posao, ovakvo nepoštovanje zakona i arogancija je nedopustivo. Verujem da će nadležni organi uraditi svoj posao", rekao je Vučić.

"Vi se izvinjavate u ime države što mi kao građani svo ovo vreme trpimo ovu nepravdu. Mi nemamo slobodu da živimo kao građani, ništa drugo ja ne tražim", rekao je Pavlov.

Miloš Vučević je rekao da su većina policajaca čestite patriote i da su u prethodnim mesecima istrpeli ogroman teror, ali da ima i nekih koji učestvuju u blokadama.

"Nije se tu slučajno zatekao ovaj Dizdar, on je prisutan na svim njihovim skupovima", istakao je Vučević.

"On napada čoveka koji je mnogo stariji, u zdravstvenim problemima, kome je snaja skoro preminula. A onda policajac ne zaštiti građanina Mirka Pavlova, nego ga privode! Pričaju da se oni bore za pravdu, a sve je suprotno", kaže Vučević.

"Danas je mirko, sutra je neko novi. Pre par meseci su jednu baku napali kod Futoške pijace. Normalni ljudi postaju simbol slobode, jer ako su oni spremni da udare baku, šta to znači? Slobodni građani samo hoće normalan život", dodao je on.

Mirko Pavlov kaže da nije član ni jedne partije i da je išao svojim poslom.

"Zakoni važe za svakog građanina, i Vučića i običnog građanina. A političko pravo, demokratija, odnos prema Evropi, ne sme da se meša, i onda se ove stvari ne bi dešavale", kaže Pavlov.

Vučević kaže da je isti policajac koji je maltretirao Mirka ranije pozdravljao blokadere ispred osnovne škole "Vasa Stajić".

"Imate pravo na svoje stranke, pokrete, nemate pravo da nam blokirate kretanje! I u pravu je Mirko, država to mora da omogući, država mora da radi svoj posao. A ko neće da radi svoj posao, onda treba da bude sklonjen i da dođu ljudi koji rade svoj posao", rekao je predsednik SNS.

Gospodin Pavlov je još jednom pozvao državu da primenjuje zakon, i rekao je da je njegova unuka studentkinja koja je prošla kroz pakao tokom blokada.

Vučević je otkrio da je policajac koji je postupao prema Mirku prijatelj sa blokaderskim aktivistima Pogačarom i Brkovićem.

"Dosta nam je onemogućavanja da normalno živimo, a da se kažnjavaju pristojni. A oni koji provode nasilje zaštićeni su kao beli medvedi. Je li neko procesuiran što su nam išli na kuće, hteli da nas zapale? A kada oni uđu među naše ljude, pa dobiju šamar, odmah ide par meseci zatvora. Gde je odgovornos političarima Đokiću i Sinaniju? Gde je odgovornost za stradalu devojku na Filozofskom?", pitao je Vučević.

On je dodao da je većina naroda umorna od bezakonja.

"Nerad u državi, svi moraju da rade svoj posao, da ga rade - ovakvih stvari ne bi bilo", rekao je gospodin Pavlov. "Poručili smo ispred PU Novi Sad da očekujemo odgovornost i slobodu za građane. Ako neko hoće da se bavi poltiikom, skinete značku pa se bavite politikom", rekao je Vučević.

Kako je Alo! ranije pisao, u Novom Sadu su građani organizovali protest zato što je policija sa blokaderima maltretirala građane. Skup je ispred zgrade Policijske uprave, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost.

U Novom Sadu je, u petak, na skupu blokadera policija privela čoveka čije kretanje su ugrozili blokaderi, umesto da legitimiše blokadera koji je Novosađanina zaustavio u slobodnom kretanju.

