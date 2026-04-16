Policija u Podgorici saopštila je da je podnela krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv maloletnika iz Srbije starog 15 godina zbog falsifikovanja novca.

Sumnja se da je petnaestogodišnjak počinio krivično delo falsifikovanje nakon što je 8. aprila prilikom plaćanja usluge dostave hrane stavio u promet tri novčanice za koje je znao da su falsifikati, navodi se u saopštenju policije.

"Zbog falsifikovanja novca, krivično će odgovarati maloletnik star 15 godina iz Republike Srbije sa dozvolom za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

