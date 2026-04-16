Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da će Niš, kada budu završeni svi projekti izgradnje gasne infrastrukture u tom gradu, postati čvorište snabdevanja gasom u ovom delu Evrope, Selaković je na sednici Skupštine Srbije, odgovarajući poslaniku Srbija Centar - SRCE Slobodanu Cvejiću koji je pozvao da se odbaci zakon o potvrđivanju sporazuma sa Vladom Azerbejdžana o izgradnji elektrane sa gasoparnim ciklusom u Srbiji jer, kako on smatra, taj projekt nije realno ni racionalno rešenje, istakao da je svaka priča o ovom projektu kao neisplativom i kao projektu koji neće obezbediti dugoročno snabdevanje gasom - prazna priča.

"Samo u prethodnih šest godina između Azerbejdžana i Srbije trgovinsko-ekonomska razmena povećana je, verovali ili ne, za 16 puta. Republika Azerbejdžan je prva država sa kojom je Republika Srbija sklopila sporazume koji su nam omogućili diverzifikaciju u snabdevanju gasom, što je za nas od izuzetne važnosti. Nakon izgradnje gasnog interkonektora između Republike Srbije i Republike Bugarske, mi smo došli u priliku da uvozimo gas iz Azerbejdžana, da iz godine u godinu povećavamo uvoz gasa, da smo samo u prethodne tri godine duplirali uvoz gasa iz Azerbejdžana", rekao je Selaković.

Ocenio je da je u međunarodnoj areni Azerbejdžan jedna od najprijateljskijih država Srbiji i da saradnja sa tom zemljom, u vidu strateškog partnerstva, iz godine u godinu jača i na ekonomskom planu. Selaković je podsetio na sve projekte koji se sa Azerbejdžanom rade u oblasti izgradnje infrastrukture, a kada je reč o energetici, naveo je da je važno da se ratifikuje sporazum i uđe u realizaciju projekta koji je zacrtan kao cilj za 2030. godinu i koji je deo strateškog plana razvoja Srbija 2030-2035. godina.

"Odabrana je lokacija u okolini grada Niša. Ta lokacija nije vezana samo za interkonektor između Srbije i Bugarske, gasni interkonektor. Taj gasni interkonektor povezan je i na gasni koridor, takozvani Turski ili Balkanski tok. Takođe, u planu je do 2028. godine da se realizuje projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom, koji će nas povezati na izvore tečnog gasa, odnosno međunarodnim koridorom za snabdevanje tečnim gasom iz Grčke", rekao je Selaković i ukazao da će tim projektima Niš postati čvorište snabdevanja gasom u ovom delu Evrope.