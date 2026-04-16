Sukobi unutar blokaderskih redova sve više izlaze na videlo, a najnoviji primer pokazuje da su međusobne optužbe dostigle vrhunac. Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da pojedini akteri povezani sa bivšom vlašću koriste bot mreže kako bi targetirali studente, ali i druge blokadere.

U objavi koja se brzo proširila internetom, navodi se da se nastavlja razotkrivanje naloga koji organizovano deluju protiv studenata. Posebnu pažnju izazvala je tvrdnja da je osoba koja stoji iza profila „Sloboda ili Ništa“ povezana sa organizacijom bot aktivnosti, i to u okviru političkog kruga koji se dovodi u vezu sa pokretom Pavla Grbovića.

U istoj objavi sugeriše se da su pojedinci iz tog kruga, koji su ranije javno nastupali kao protivnici vlasti, sada međusobno u sukobu i da pokušavaju da razotkriju jedni druge. Kao dokaz, priložene su i fotografije i navodi o međusobnim kontaktima i komunikaciji.

Ono što dodatno podiže tenziju jeste činjenica da se optužbe više ne usmeravaju samo ka vlasti, već dolaze iz samih opozicionih i blokaderskih struktura, što ukazuje na duboke podele i nepoverenje unutar tog dela političke scene.

Ovakav razvoj događaja pokazuje da borba više nije samo između suprotstavljenih političkih strana, već i unutar samih blokaderskih grupa, gde sada jedni druge optužuju za manipulacije, botovanje i prikrivene političke veze.

Sve to dodatno komplikuje već napetu situaciju, dok javnost svedoči otvorenom sukobu koji sve više poprima obrise potpunog rasula unutar blokaderskog pokreta.