Novi sukob izbio je unutar redova blokadera, a ovog puta u centru pažnje našla se Marinika Tepić, koja je javno napala tužioca Mladena Nenadića i otvorila niz pitanja o njegovim postupcima.

Tepićeva se oglasila na društvenoj mreži X, gde je iznela ozbiljne optužbe i sumnje u vezi sa navodnim sastancima i odlukama koje su, kako tvrdi, donošene daleko od očiju javnosti.

„Otkud i zašto tužilac Nenadić kod prvooptuženog Selakovića na tajnom sastanku sa rakijom 25. marta – baš na dan kada je naložen pretres Selakovićevog ministarstva?!“, napisala je Tepićeva.

Ona je zatim postavila i dodatna pitanja koja su dodatno podigla tenzije:

„Otkud već sutradan, 26. marta, izjašnjenje ministra Selakovića, koje je takođe bilo sakriveno od javnosti?“

Tepićeva je u svom obraćanju otišla i korak dalje, dovodeći u pitanje postupke tužioca u kasnijem periodu:

„Da li je tužilac Nenadić sprečio hapšenje Selakovića 17. juna?“, upitala je ona.

Ove tvrdnje izazvale su burne reakcije i dodatno produbile sukobe unutar blokaderskih struktura, koje su već duže vreme pod pritiskom međusobnih optužbi i nesuglasica.