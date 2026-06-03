Pravi politički haos dogodio se u Kuli nakon što je studentsko blokaderska lista doživela potpuni raspad praktično uživo pred kamerama televizije N1.
Dok su predstavnici opozicije i studentsko blokaderske liste u jutarnjim satima samouvereno govorili o formiranju “stabilne većine” i skoroj promeni vlasti u Kuli, samo dva sata kasnije stigao je hladan tuš — jedan odbornik sa njihove liste glasao je za kandidatkinju SNS za predsednicu opštine.
Najpre je odbornik blokaderske liste Roland Šipoš optimistično govorio o planovima opozicije.
- Radili smo na pokušaju da ostvarimo stabilnu većinu u zadnjem periodu. Mi imamo kandidate za svaku poziciju, i za predsednika Skupštine i za predsednika Opštine, samo čekamo zapravo pravi trenutak da ih iznesemo kada budemo zapravo formirali tu neku stabilnu većinu sa kojom ćemo moći da nastupamo, rekao je Šipoš.
Odmah zatim i predstavnik Zeleno-levog fronta Rade Obradović poručio je:
- Promena vlasti u Kuli je blizu!
Međutim, samo dva sata kasnije usledio je potpuni politički obrt.
Novinar N1 Mladen Savatović saopštio je da je došlo do velikog iznenađenja na glasanju.
- Iznenađenje u Kuli — neko sa studentske liste je glasao za SNS-ovu predsednicu opštine!, rekao je Savatović u programu.
Ovaj razvoj događaja izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, gde mnogi ocenjuju da je studentsko blokaderska lista doživela pravi politički debakl i to pred kamerama medija koji su im prethodnih meseci pružali veliku podršku.
Korisnici mreža masovno komentarišu da je priča o “stabilnoj većini” trajala svega nekoliko sati, nakon čega je usledio potpuni raspad planova opozicije u Kuli.
Posebno se komentariše činjenica da je glas za kandidatkinju SNS stigao upravo iz redova studentsko blokaderske liste, što je izazvalo šok među opozicionim aktivistima i simpatizerima.
Politička scena u Kuli tako je za samo jedno prepodne doživela potpuni preokret, a snimci iz programa N1 već se masovno dele internetom.
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