Do novih parlamentarnih izbora za privremene albanske institucije na Kosovu i Metohiji ostalo je još samo nekoliko dana, te su predizborne kampanje predstavnika kosovskih Albanaca trenutno na samom vrhuncu. Aljbin Kurti i ovoga puta pokazuje visok stepen nervoze, te je usled nemogućnosti da već nekoliko puta obezbedi većinu u tzv. kosovskom parlamentu, ponovo posegnuo za jeftinim trikovima sa navodnom ugroženošću prava Albanaca u Preševu.

Kako bi se dodvorio potencijalnim glasačima, Kurti je izdao instrukciju svojoj političkoj savetnici i predsednici opštine Preševo Arditi Sinani, da ove godine ne konkurišu za novčana sredstva obezbeđena od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, u okviru programa „Lokalni akcioni plan“ koji se odnosi na zapošljavanje lica u lokalne institucije i privatni sektor na području opštine Preševo.

Navedeni program sadrži određene mere poput stručne prakse, pripravništva za mlade i subvencije za samozapošljavanje, kao i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zaposlenih, a koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

I ovoga puta, namera Kurtija i Sinanijeve je više nego očigledna – poenta je da se međunarodnoj zajednici pošalje lažna slika navodne diskriminacije i ugroženosti prava Albanaca na području Preševa od strane srpskih institucija, ne bi li na taj način obezbedili podršku za svoje separatističke zamisli, a sebi produžili političke mandate.

Ovakvo izričito odbijanje svake saradnje predstavnika Albanaca sa institucijama naše države, koje se sprovodi isključivo u svrhe „podupiranja“ lažnog narativa o njihovoj navodnoj ugroženosti, je scenario koji je na našim prostorima viđen već toliko puta da im više i ne polazi za rukom. I sami pripadnici albanske zajednice u Preševu međusobno komentarišu da im je više dozlogrdilo da se zarad Kurtijevih jeftinih političkih poena odriču benefita koji bi im svakodnevnicu učinili značajno lagodnijom, te i da ih lokalni lideri praktično teraju da žive u problemima koje, inače, da nije njihovih nezajažljivih političkih težnji – ne bi ni imali.

Ono što Kurti, izgleda, uporno odbija da shvati je da međunarodna zajednica više nije tako raspoložena za slušanje njegovih konstantnih zapomaganja zbog tendenciozno fabrikovanih problema sa srpskim institucijama. Posezanje za nacionalističkim i separatističkim idejama tik pred zakazane izbore je već izlizana taktika za opstanak na vlasti koju su i sami Albanci prozreli.