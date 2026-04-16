Očekivano. N1 nas još jednom nije iznenadio. Čim je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je spreman da gostuje na toj televiziji u debatnoj emisiji, oni su povukli poziv, kaže analitičar Uroš Piper.

U medijskoj analizi, Piper je izneo konkretne podatke:

- Od 2014. godine kada je osnovana ta televizija u Luksemburgu, a emituje se u Srbiji, predstavnici vlasti iz SNS-a su na manje od prstiju u dve ruke bili njihovi gosti. Jednom je Aleksandar Vučić bio gost 2014. u emisiji Presing kod Jugoslava Ćošića. Ćošić više nije glavni urednik te televizije.

Piper kaže da možemo da se zapitamo zašto je tako.

- Izgleda da po merilima Žakline Tatalovića i Igora Božića on nije bio dovoljno radikalan u politici koja je trebala da se sprovodi – pretpostavlja Piper.

Dodaje da su pored toga, na N1 gostovali Vladimir Đukanović i Zorana Mihajlović:

- I niko nikad više. E, to vam je ta, takozvana, nezavisna objektivna televizija. A napravio sam jedno istraživanje da proverim koliko puta na CNN-u, na koji se poziva često N1, i koji sigurno nije sinonim neke objektivne televizije, ali koliko puta je ona druga strana, republikanci, koliko su puta bili gosti. Samo u poslednjih godinu dana, republikanski političari ili analitičari koji se vode da su pro-republikanski orijentisani su bili između 1.500 i 2.000 puta.

Piper precizira da se to odnosi na sve emisije, od jutarnjeg programa nedeljom, pa nadalje.

- Uvek mora da bude jedan republikanski analitičar, naspram analitičara koji podržava Demokratsku stranku, do debatnih emisija, do kongresmena, senatora, uvek mora da bude i predstavnik republikanaca - navodi Piper.

To je kako kaže ta razlika:

- Čak je i takav CNN, koji sigurno nije ni približno sinonim nekog dobrog i objektivnog novinarstva, daće priliku drugoj strani. Kod nas N1 to nikada neće uraditi. Eto, verujem da vlasnici N1 sve to znaju, verujem da su pratili šta je radila sadašnja ekipa na N1 poslednjih 12 godina, i verujem da promene stižu. A, biro za nezaposlene nije daleko, ja verujem da ću se oni snaći.