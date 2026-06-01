Pavle Grbović, lider Pokreta slobodnih građana, izjavio je da se sve stvari koje su opoziciji zamerane ranije sada kada ih „studenti" u blokadi rade ne samo opraštaju nego se afirmišu.

On je potom žestoko prozvao plenumaše i optužio ih je da su im samo fotelje važne.

Grbović je pojasnio da govori o protestima, izborima, traženju izbora i slično:

- Ako pogledate neke, kako je išla koalicija Srbije protiv nasilja, protesti, protesti, protesti, i onda smo u jednom trenutku rekli ova vlast neće ispuniti zahteve, mi sad tražimo izbore da bismo došli u poziciju da smo iste sekunde bili napadnuti. Ista argumentacija je bila studentskog pokreta i taj zahtev je dočekan sa još većim hajpom. Nikome nikada nisam negirao pravo da se bavi politikom i nikoga nisam optuživao da je lažna opozicija, da je kupljen, da je Vučićev, da je bilo šta... - rekao je Grbović.

Ovo je samo još jedna potvrda da su blokaderi duboko razjedinjeni i da trenutno traje bespoštedni obračun oko funkcija.

Naime, dok u javnosti govore o zajedništvu i višim ciljevima, iza kulisa besni pravi rat među blokaderima za uticaj i pozicije.

Sve intenzivniji obračuni u blokaderskom pokretu doveli su do toga da po ceo dan jedni drugima prave smicalice ne bi li zauzeli rukovodeća mesta u izmišljenim radnim telima i komisijama koje niču kao pečurke u okviru ovog pokreta, a sve sa ciljem da kontrolišu aktivnosti pojedinih blokaderskih grupica.

Tako su formirali Tim za kontrolu i lokalnu infrastrukturu KLIN, kao i Student u svakom selu SUSS, koju čini šačica blokadera zadužena da maltretira ljude po lokalnim sredinama. Iako su ova dva radna tela s gotovo identičnim nadležnostima, umesto reda, dobili su još više konfuzije, a i oni sami tvrde da je pravi razlog borba za kontrolu i raspodelu funkcija.

Tim za kontrolu i lokalnu infrastrukturu KLIN, koji funkcioniše u okviru Radne jedinice za izbornu logistiku (RJIL), formiran je početkom 2026. godine sa ciljem da regrutuje i obuči kontrolore na poslednjim lokalnim izborima. Kako na tim izborima nisu ostvarili željene rezultate, usledilo je međusobno optuživanje i prebacivanje odgovornosti među najuticajnijim blokaderima. Svesni debakla, pokušali su preko blokaderskih medija da poture laži o uspehu na izborima i neke samo njima vidljive pobede.

Posle hapšenja Lazara Mišića, zvanog Gandi, nastao je opšti haos u plenumaškim redovima i danima su se takozvani studenti u blokadi međusobno optuživali za sabotažu.

Kako se ni narednih dana nisu smirivale tenzije unutar samog pokreta, odlučeno je da gase vatru na sastanku RJILA-a tako što su Elu Zeković, blokaderku sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, postavili na funkciju glavnog koordinatora ovog radnog tela.

Izgleda da su ideali pali u drugi plan, a u prvi izbili lični interesi, funkcije i benefiti. Dok se javnosti predstavlja slika jedinstva, iza zatvorenih vrata traje nemilosrdna borba za prevlast i fotelje.

Za Đilasa su i Švajcarci ludi

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ponovo je izazvao buru u javnosti nakon što je, komentarišući saradnju Srbije i Kine, poručio da „samo lud čovek može da potpiše ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom“.

Najblaže rečeno, sramna i bezobrazna izjava kada se zna da je, primera radi, jedna Švajcarska još 2013. godine sa Kinom potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini koji je stupio na snagu od 1. jula 2014. Sigurno su se Švajcarci pokajali zbog toga... A taj sporazum Švajcarske i Kine podrazumeva slobodnu trgovinu ne samo robe već i usluga, intelektualne svojine, konkurencije, odredaba vezanih za životnu sredinu...