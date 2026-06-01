Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije da su pripadnici policije i MUP-a stub države i istakao da je to najčasniji poziv za hrabre i odlučne.

- Dragi pripadnici policije i MUP-a, vi ste svakako stub države, i to je bilo od Jakova Nenadovića do danas. U propisu od pre 160 godina stoji: Policijski činovnici dužni su prema svakome, bez razlike stanja, biti uljudni i predusretljivi. Oni treba da budu zaštitnici nevinosti i prava, a strogi gonitelji samo onih koje zakon vređa. Ja mislim da radite jedan od najtežih poslova, nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. To su najteži poslovi. Takav ste poziv izabrali, ali je to i najčasniji poziv, poziv za hrabre, poziv za odlučne - naglasio je Vučić na svečanosti u Palati Srbija.

Borba protiv kriminala

To je, kako je rekao, poziv za one koji nemaju pravo na suzu, ali i poziv za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise.

- I koliko god vas neko svakoga dana proklinjao, psovao, govorio vam sve loše, na kraju svi mi uvek tražimo podršku i zaštitu policije. Ne pozivamo nikog drugog, već očekujemo policiju svuda i na svakom mestu. Ponekad, kada gledam događanja u Srbiji, pitam se imamo li 100.000 policajaca - rekao je predsednik Srbije.

Kako je rekao, posao policije je da hapsi narko-dilere, kriminalce, ubice, one koji bi da pokušaju ubistvo, organizuju ubistvo, razbojnike, one koji čine druga krivična dela.

- I svuda se očekuje da policajac bude prisutan. Ako nije, policajac je kriv, a policajac jeste svuda i na svakom mestu, i on štiti najviše vrednosti našeg društva, ne samo državu - naglasio je Vučić.

On je istakao da je veliki rezultat to što ove godine ne postoji nijedno nerazrešeno ubistvo u Srbiji.

- E, to je važna poruka. To je ključno. Kada kažete: „Ne postoji nijedno nerazrešeno ubistvo”, hajde ti onda, kada misliš da ćeš da počiniš to najteže krivično delo, razmisli dobro hoćeš li da ga učiniš ili nećeš. Isti je slučaj sa svim drugim teškim krivičnim delima - rekao je šef države obraćajući se policajcima.

Predsednik je naglasio i da je policija u Srbiji izdržala težak pritisak spolja u prethodnih nekoliko godina, posebno u prethodnoj godini, dodajući da postoje pokušaji, što, kako kaže, dobro znaju ljudi u vrhu policije, da se policiji oduzmu sve nadležnosti i da policija ne bude čak ni servis tužilaštva nego da ne sme ništa ni da radi.

- Policija koja ne bi smela da interveniše ni kada vidi da neko nekoga tuče na ulici, napada na ulici ili izvršava krivično delo dok ne dobije nalog od onih koji su poslušni prema spoljnim faktorima - rekao je Vučić.

Pravo na ponos i dostojanstvo

On je dodao da obećava da neće dozvoliti da policija bude ponižena i da se ne pita ni za šta iako, kako je naveo, zna da će to kod nekih, posebno kod snaga spolja, izazvati salvu napada.

- Neko mora da bude taj gromobran i taj bedem za te mnogo snažne i mnogo moćne predstavnike velikih sila ili organizacija - rekao je Vučić.

On je zahvalio pripadnicima policije na svemu što čine i dodao da neće biti promena koje neki očekuju i u kojima će policajci samo da budu nečije sluge.

- Policajac će da ima svoje dostojanstvo, da ima svoj ponos, i to je ono za šta ćemo zajednički da se izborimo. Vi svojim, mi našim radom. Hvala vam na svemu što činite za svoju zemlju, što je beskrajno volite i što svoju glavu stavljate u torbu gotovo svakoga dana. Samo vaše supruge i supruzi, i samo vaša deca i vaši roditelji nisu sigurni hoćete li im se svakoga dana vratiti kući - rekao je predsednik Srbije.

On je zaključio i da će država uraditi svoj posao i nastaviti da poboljšava životni standard policajaca, da modernizuje njihovu opremu i da ih učini koliko god je to moguće zadovoljnijim nego što su bili do juče.

- Živela srpska policija, živela slobodna Srbija! - naglasio je Vučić.

Iako ih je malo, uspevaju svuda da stignu

Predsednik je dodao da se, znajući stvarno brojno stanje, pita kako je moguće da su svuda prisutni.

- Pitam se kako je moguće istovremeno da smo na svim mestima širom Srbije gde se odigravaju protivzakoniti, neprijavljeni skupovi, a policija je uvek tu da zaštiti sve? - naveo je Vučić.

Medalje za zasluge i hrabrost

Predsednik je juče uručio medalje najistaknutijim pojedincima MUP-a. Tako je Zlatna medalja za zasluge uručena Jovanu Radiću iz Odeljenja kriminalističke policije, Lazu Puriću, načelniku Odeljenja u Jedinici za obezbeđenje ličnosti i objekata, Darku Dujkoviću, majoru iz Kriminalističke policije, za hrabrost.

Vasiljević: Prethodna godina najuspešnija u poslednjih četvrt veka

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je 2025. bila najuspešnija godina u prethodnih 25 godina po svim parametrima koji se tiču bezbednosti građana Republike Srbije, naglašavajući da se i u prva četiri meseca ove godine nastavlja sa pozitivnim trendovima i da je u tom periodu smanjena ukupna stopa kriminala za 5,7 odsto.

- Rasvetljena su sva ubistva, sva teška ubistva, kao i sva teška ubistva u pokušaju. Ostvaren je stabilan javni red i mir i pored velikog broja javnih okupljanja različitog karaktera. Ostvareno je i povoljno stanje bezbednosti na našim državnim granicama - rekao je Vasiljević za RTS pre početka Svečane akademije.

On je naveo i da su završeni i svi ostali policijski poslovi i zadaci uspešno, posebno, kako je precizirao, oni delovi poslova koji se tiču neposrednog kontakta sa građanima, odnosno upravni poslovi i izdavanje svih vrsta ličnih dokumenata gde nije bilo nikakvih pro