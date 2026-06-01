Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu saopštio je danas da je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić neposredno povredio princip institucionalne autonomije fakulteta kao organizacione jedinice, čime je direktno ugrozio pravnu sigurnost i zakonitost rada te visokoškolske ustanove dopisom koji je uputio toj ustanovi, tvrdeći da su prekršeni propisi, čime je onemogućena kandidatura profesorke Vesne Bjegović Mikanović za dekana.

Kako se navodi u saopštenju Medicinskog fakulteta, ta visokoškolska ustanova izražava osnovanu pravnu zabrinutost povodom postupanja rektora Đokića, koje ukazuje na flagrantno odstupanje od odredaba Statuta Medicinskog fakulteta, kao i na prekoračenje granica zakonom utvrđenih ovlašćenja usled arbitrarnog i proizvoljnog tumačenja pozitivnopravnih normi.

U zvaničnom odgovoru na dopis rektora Đokića vršilac dužnosti dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Milena Todorović Balint i predsednik Saveta fakulteta prof. dr Aleksandar Milovanović ocenili su da on „svesno obmanjuje javnost” i da je ugrozio pravnu sigurnost i zakonitost rada Medicinskog fakulteta.

- Rektor Đokić obratio se dopisom kojim je ukazao na činjenicu da je Rektoratu dostavljen podnesak grupe od šest nastavnika, čiji identitet nije obelodanjen, koji su navodno ukazali na postojanje određenih nepravilnosti u toku postupka izbora dekana Medicinskog fakulteta - navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, uprava Medicinskog fakulteta podseća na član 64 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju, koji propisuje da se dekan bira iz reda nastavnika koji su izabrani na neodređeno vreme, te da je stavom 4 istog člana propisano da se bliži uslovi za izbor uređuju Statutom koji u članu 115 stav 6 propisuje da kandidati moraju da ispunjavaju uslove kako prilikom izbora tako i tokom mandata.

To znači da prof. dr Vesna Bjegović Mikanović ne ispunjava ovaj uslov, jer čak i da se odobri produženje radnog odnosa, kako navode, to može biti samo na određeno vreme, a ne na neodređeno, što je izričit uslov propisan zakonom za izbor dekana

„Dalje ukazujemo na činjenicu da Rektor svesno obmanjuje javnost izjavama da je Komisija za izbor dekana pogrešno primenila autentično tumačenje Narodne skupštine RS jer je isto prestalo da važi je notorna neistina, imajući u vidu da se konkretan član Zakona o visokom obrazovanju koji se pominje u Autentičnom tumačenju Narodne skupštine nije menjao", navode u saopštenju.

Dodaju da je ovakvim postupanjem rektor Đokić neposredno povredio princip institucionalne autonomije fakulteta kao organizacione jedinice, čime je direktno ugrozio pravnu sigurnost i zakonitost rada naše visokoškolske ustanove.