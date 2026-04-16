Dani, nedelje i godine kao da „lete“, a ovaj fenomen više se ne smatra samo subjektivnim osećajem. Naučna istraživanja pokazuju da je percepcija vremena direktno povezana sa načinom na koji funkcioniše naš mozak.

Razlika između stvarnog i subjektivnog vremena

Postoji jasna razlika između vremena koje merimo satom i vremena koje naš mozak doživljava. Prema objašnjenju Adrian Bejan, profesora na Duke University, percepcija vremena menja se zbog fizičkih promena u mozgu i telu koje nastaju tokom starenja.

Mozak ne meri vreme u sekundama i minutima, već kroz broj i intenzitet događaja koje registruje. Što više novih informacija obrađujemo, vreme nam deluje sporije. Nasuprot tome, kada se svakodnevne aktivnosti ponavljaju, mozak ih prestaje beležiti kao nove, pa imamo utisak da vreme ubrzano prolazi.

Kako rutina utiče na osećaj prolaska vremena

U detinjstvu i mladosti, mozak je stalno izložen novim iskustvima. Svaki dan donosi nešto novo, što zahteva pažnju i pamćenje. Zbog toga se vreme tada čini sporijim.

Kako starimo, život postaje rutinski. Mnoge radnje obavljamo automatski, bez razmišljanja. Neurolozi ističu da mozak tada beleži manje „novih događaja“, što dovodi do osećaja da dani prolaze sve brže.

Ovaj fenomen poznat je kao efekat ponavljanja – što je manje novosti u svakodnevnom životu, to je subjektivni osećaj prolaska vremena brži.

Uloga dopamina u percepciji vremena

Fizičke promene u organizmu takođe imaju veliki uticaj. S godinama opada nivo dopamina, važnog neurotransmitera koji utiče na motivaciju, fokus, pamćenje i obradu informacija.

Niži nivo dopamina smanjuje sposobnost mozga da registruje i razlikuje događaje, zbog čega se svakodnevica doživljava kao manje dinamična. Kao rezultat, vreme deluje kao da prolazi brže.

Kako usporiti subjektivni osećaj prolaska vremena

Iako nije moguće zaustaviti proces starenja, stručnjaci ističu da možemo uticati na način na koji doživljavamo vreme.

Ključ je u uvođenju novina u svakodnevni život:

učenje novih veština

promena rutine i okruženja

putovanja i nova iskustva

fizička aktivnost

društvene interakcije

Sve ove aktivnosti stimulišu mozak, povećavaju proizvodnju dopamina i doprinose bogatijem doživljaju vremena.

Percepcija vremena ne zavisi od sata, već od našeg iskustva i načina na koji mozak obrađuje informacije. Što više novih i značajnih događaja doživimo, to će vreme delovati sporije.

Zato kvalitet iskustava ima veću vrednost od njihove količine – jer upravo oni oblikuju naš osećaj prolaska vremena i čine život ispunjenijim.