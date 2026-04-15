Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži X povodom tragičnog događaja u školi u Turskoj, uputivši snažnu i emotivnu poruku saučešća.

Vučić je naveo da je sa dubokom tugom i iskrenom žalošću primio vest o tragediji koja je pogodila Tursku, naglašavajući da bol zbog ovakvih događaja prevazilazi granice i pogađa sve ljude.

U ime građana Republike Srbije, ali i u svoje lično ime, predsednik je izrazio najiskrenije saučešće predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu, kao i porodicama nastradalih.

On je takođe uputio želje za brz oporavak povređenima, ističući da se nada da će svi koji su pogođeni ovom tragedijom pronaći snagu da izdrže težinu ovih teških trenutaka.

Vučić je naglasio da Srbija deli bol sa narodom Turske i da stoji uz njih u ovom izuzetno teškom periodu.