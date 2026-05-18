Petar Đurić, jedan od najpoznatijih blokadera i učesnika protesta, ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu izneo niz neproverenih tvrdnji i glasina o predsedniku Srbije.

Đurić je u svom obraćanju tvrdio da je navodno iz „jako pouzdanog izvora“ saznao kako je predsednik Srbije doživeo zdravstvene probleme i da se nalazi na lečenju, iako je istovremeno priznao da ta informacija nije potvrđena.

– Povod svega je bilo da se njemu slošilo zbog ubistva Kekinog čoveka i zbog toga što je uhapšen Veselin Milić(?) – naveo je Đurić u objavi koja je ubrzo izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Njegove tvrdnje nisu potkrepljene bilo kakvim dokazima, a veliki broj korisnika društvenih mreža osudio je širenje neproverenih informacija i glasina o zdravstvenom stanju predsednika države.

Istovremeno, u javnosti se prethodnih dana pojavio i snimak na kojem se, kako tvrde korisnici društvenih mreža, vidi Đurić u kompromitujućem izdanju dok konzumira nedozvoljene supstance, dok su u pozadini uključeni crtani filmovi. Taj video dodatno je izazvao polemike i komentare na internetu.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu prošle godine odredio je Đuriću pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Tada je bio osumnjičen da je putem društvenih mreža objavljivao sadržaj kojim poziva na nasilje i rušenje ustavnog poretka Srbije, kao i na nasilno svrgavanje predsednika države.

Njegove poslednje objave ponovo su otvorile pitanje odgovornosti za javno izgovorenu reč na društvenim mrežama, posebno kada se plasiraju ozbiljne i neproverene optužbe koje mogu izazvati uznemirenje javnosti.

24sedam