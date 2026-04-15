Na pitanje medija Vučić je rekao da poziva Generalnog sekretara Evropske demokratske partije (EDP) Sandra Gocija na debatu na TV N1, pošto je on već izrazio želju.

- Pozivam gospodina Gocija na televizijsku debatu baš na televiziji N1, pošto je on izrazio želju da dođe sa mnom u debatu, ja ga molim da dođe. Ja prihvatam, verujem da će nam uputiti poziv, a ako ne upute poziv pokazaće se da su i gospodin Goci i ljudi sa N1 lažovi, nemoguće je da je Goci lažov. Spreman sam da dođem, makar mi bubicu smanjili, nje mislim da je snaga u decibelima nego u argumentima, te pozivam gospodina Gocija baš na njegovu omiljenu N1 televiziju. Evo ja prihvatam, pošto je izrazio želju da me rasturi, uništi, sa oduševljenjem prihvatam. On neka bira vreme i mesto. Ja prihvatam, samo neka izađe sa datumom - kaže predsednik.

- Taman kao što će da me uništi na skledećim izborima. Slušao sam te priče od pada mog prijatelja Viktora Ponte, sledeći je Vučić. Znate li kolik ose premijera Rumunije promenilo, 6 ili 7. Isto su pričali o Kurcu, o Đukanoviću, Zaevu i svaki je put bilo sledeći je Vučić - rekao je predsednik.

Podsetimo, Goci je prethodno Vučiću rekao da je "dosta s monolozima i pozvao ga na debatu na N1", na šta je predsednik Srbije odgovorio da je "više puta jasno istakao da sam spreman za otvoren dijalog sa onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1 televiziji, u formatu koji podrazumeva ozbiljnu i argumentovanu raspravu sa nekoliko sagovornika".

Međutim, do sada nisam dobio poziv za takvu emisiju na N1. Nisam razumeo koliko si važan, inače bi ih zamolio da i tebe uvrste u spisak sagovornika. Ovom prilikom ih molim da isprave moju grešku i da, ukoliko do poziva dođe, pozovu i tebe - rekao je Vučić za "Blic" i dodao:

- Istovremeno, želim da naglasim da dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje. Nisam i neću biti "džak za udaranje“ - imam pravo, kao i svaki drugi učesnik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima".

Istakao je da "verujem da ćete, kao neko ko se zalaže za demokratske vrednosti, razumeti i prihvatiti takav princip."