Obraćanje predsednika Vučića

"Danas su mogli da sagledaju vojne potencijale i kapacitete VS. Danas sam predložio kao vrhoni komantand izdaru i strategije robotizacije, formiranje jedinice opremljene robotskim platformama."

"Stanje bezbednosti je nešto složenije nego u januaru, pre svega zbog daljih aktivnosti vojnog saveza u regionu. Naše opredeljenje se nije promenilo."

"Želim da vas obavestim da ćemo u narednim danima potpisati velike ugovore za dalju nabavku sredstava. Očekujemo velike i važne posete i dodatne ugovore. Napravili smo velike narudžbine za našu vojsku. Stanje popune je značajno bolje nego u januaru. Verujem da ćemo u narednom periodu sve podići na još viši nivo."

"Imaćemo takve mogućnosti da ništa neće moći da nam promakne, sve ćemo da vidimo. Od strategijske acijacije do onih koji pune gorivo avionima. Imaćemo izuzetno snažnu i višeslojnu PVO. Od elektronskih sredstava do onih oruđa koje služe za zaštitu trupa, gradova, objekata. Količine se uvećavaju, snaga, kapaciteti i dalekometnost takođe."

"Osim uvećane proizvodnje dronova, a očekujem eksploziju rasta, značajno ćemo se posvetiti digitalizaciji i robotizaciji naše armije. Bićemo jedna od armija sa najvećim sposobnostima ne samo u regionu."

Na pitanje medija Vučić je rekao da poziva Gocija na debatu na TV N1.

"Verujem da će nam uputiti poziv, a ako ne pokazaće se da su i on i N1 lažovi. Ja u to ne verujem ali videćemo. Nemojte da vas podsetim od kada te priče slušam, još od pada Pontea u Rumuniji. Znate li koliko je premijera Rumunije prošlo. Pa o Sebastijanu, pa o Zaevu. I svaki put je bilo sledeći je Vučić. Problem je u njihovim glavama, ko će biti na vlasti odlučuju građani Srbije, ne stranci."

"Želim da vas obavestim da ću pozvati u zvaničnu posetu gospodina Karana."

"Ono što je rekao Lavrov u svojoj izjavi. Da Srbija se nalazi na evropskom putu, ali da nikada nećmo to raditi na uštrb svojih interesa. Za nas je prostor veoma sužen. Jasno mi je mesto gde je data ta izjava. Da je to bila važna tema na sastanku kineskog i ruskog ministra. Da će biti brojna očekivanja sa raznih strana od Srbije. Ništa Lavrov nije slagao. Mi smo se trudili i pokušavali da sačuvamo svoju srpsku poziciju, dok su se drugi trudili da postane nemoguća, na žalost i mnogi u Srbiji. Za sada smo izdržali, izabrn sam od strane srpskog naroda da štitim slobodu i nazvisnost. Daću sve od sebe da to i nastavimo. Nisam optimista što se stanja u svetu tiče, ali verujem da ćemo imati napredaka i po pitanju zakona, i saradnje sa SAD, naravno i Kinom i Rusijom. Koliko će to sve moći da opstane da vam garantujem ne mogu. Naše je da se borimo za svoju zemlju. Preči cilj od čuvanja Srbije nemamo."

Obraćanje Dodika

"Veoma smo zabrinuti zbog vojnog saveza Pritšine, Zagreba i Tirane. Taj savez je remetičaki u pogledu bezbednosti čitavog regiona. Mi pažljivo pratimo tu situaciju. Imajući u vidu da šire obuhvat svojih planova, a naravno i mnogo toga što kriju. Jedan takav savez se ne formira bez cilja, a cilj je ugrožavanje srpskog naroda."

"Vidimo da je Vojska Srbije jaka i da garantuje bezbednost."

Završen je sastanak rukovdstva i vojnog vrha. Uskoro se očekuju obraćanja za medije.

Sastanak u kasarni "Banjica 2"

U kasarni Banjica 2 počeo je sastanak.

Sastanku prisustvuju ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, kao i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.

Vučić izvršio smotru

Predsednik Vučić izvršio je smotru i svečano pozdravio jedinice Vojske Srbije.

Nakon sastanka predviđene su izjave za medije.