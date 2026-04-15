Ministar kulture Nikola Selaković stigao je nešto pre 10 časova u Specijalni sud.

Ispred suda se okupila šaka blokadera.

U ovom montiranom postupku su optuženi ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Na današnjem suđenju, čiji je početak zakazan za 10 časova, optuženi bi trebalo da iznesu odbranu, dok su na prethodnom advokati izneli uvodna izlaganja.

Optuženi su na prethodnom suđenju, 4. februara, rekli da su gramatički razumeli optužnicu, ali ne i sadržinu i negirali su krivicu.

Nakon što je tužilac pročitao optužni akt, advokat Dragan Palibrk, branilac optuženih, je u uvodnim izlaganjima predložio sudu da odbije optužni predlog.

Osumnjičenima je stavljeno na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba".

Selaković je 4. decembra prošle godine saslušan u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), a nakon saslušanja je istakao da je u tom slučaju reč o politički isfabrikovanim pričama blokadera u delu državnog sistema, u JTOK-u.

Advokat Selakovića, Vladimir Đukanović tada je rekao da je od tužilaštva tražio da obustavi postupak, jer je, kako je istakao, donet novi zakon u Skupštini kojim je odluka iz 2005. godine o proglašenju zgrade Generalštaba za kulturno dobro proglašena ništavom.