Studenti blokaderi ponovo su krenuli u otvorene napade na televiziju N1, a društvenim mrežama širi se pitanje da li će sada reagovati oni koji se godinama predstavljaju kao najveći zaštitnici medijskih sloboda i novinara.

Povod za novu buru bila je objava profila “RAF Blokada” na društvenoj mreži X, u kojoj se javno proziva televizija N1 zbog toga što navodno nije prenosila protest Jovine gimnazije.

- Jel to N1 nije prenosio protest Jovine gimnazije? Nova uređivačka politika?, navodi se u objavi koja je izazvala veliki broj reakcija na mrežama.

Mnogi korisnici ocenjuju da se radi o još jednom pritisku i javnom targetiranju medija od strane studenata blokadera, koji sada očigledno imaju problem i sa medijima koje su ranije smatrali bliskim svojim stavovima.

Upravo zbog toga na mrežama se postavlja pitanje da li će sada reagovati Evropska federacija novinara, Veran Matić i brojne organizacije koje redovno govore o pritiscima na medije, ili će ovaj slučaj ostati bez ikakve osude jer napadi dolaze iz kruga studenata blokadera.

Korisnici društvenih mreža podsećaju da su prethodnih meseci gotovo svakodnevno stizale reakcije raznih udruženja čim bi se pojavio i najmanji pritisak na pojedine medije, dok sada, kako tvrde, vlada potpuno ćutanje.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da studenti blokaderi sve češće javno kritikuju i one medije koji im nisu dovoljno “po volji”, što je izazvalo lavinu komentara da je na delu pokušaj pritiska na uređivačku politiku.

Na mrežama su se odmah pojavili komentari u kojima se traži isti aršin za sve medije i novinare, bez obzira na uređivačku politiku ili političku bliskost.

Za sada nema reakcije ni Evropske federacije novinara, ni Verana Matića, niti drugih organizacija koje se bave zaštitom novinara i medijskih sloboda.