Nova rasprava na društvenim mrežama ponovo je otvorila pitanje političke podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali ovog puta pažnju javnosti izazvalo je to što su i pojedini opoziciono orijentisani korisnici praktično priznali da Vučić ima najveću podršku među građanima Srbije.

Sve je počelo objavom novinarke Antonele Rihe na društvenoj mreži X, gde je komentarisala tvrdnje da predsednik Srbije navodno nema većinsku podršku građana.

- Uđem na X, čitam kako mi ljudi objašnjavaju da AV nema većinsku podršku u Srbiji, izgleda da sam nešto prespavala, počnimo dan optimizmom, lagano, opušteno, nema razloga za brigu, napisala je Antonela Riha.

Na njenu objavu odgovorio je korisnik koji se predstavio kao Boris Herman, navodeći da Vučić “formalno ima većinsku podršku”, ali pokušavajući da to relativizuje tvrdnjom da predsednik navodno ima podršku četvrtine birača.

Međutim, upravo je odgovor Antonele Rihe dodatno privukao pažnju, jer je praktično potvrdila da većina građana podržava aktuelnu vlast.

- Imate li link ka takvom nekom, ozbiljnom, istraživanju? Naravno da apstinenti podržavaju, u krajnjem skoru njihovo ćutanje uvek ide ka većini, napisala je ona.

Na društvenim mrežama mnogi su ocenili da ovakve poruke predstavljaju indirektno priznanje da Aleksandar Vučić i dalje ima najveću političku podršku u Srbiji, uprkos pokušajima blokadera i dela opozicije da predstave drugačiju sliku.

Objava je izazvala brojne reakcije i komentare, a korisnici mreža poručuju da rezultati izbora i istraživanja javnog mnjenja već godinama pokazuju kome građani Srbije najviše veruju.