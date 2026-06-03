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"Moji snovi su ujedinjena i složna Srbija koja se gradi i ide napred. Samo ujedinjeni u ljubavi prema našoj Srbiji možemo da idemo napred."

Prethodno, predsednik Vučić dao je intervju za najugledniji ekonomski medij Blumberg, koji ga je predstavio kao političara koji se zalaže za modernu i otvorenu ekonomiju i koji svoju strategiju zasniva na privlačenju investicija, otvaranju novih radnih mesta i ekonomskom rastu.

Vučić je ocenio da Evropa gubi konkurentnost zbog slabe produktivnosti i rastućeg protekcionizma, dok Srbija, kako je naveo, ne može beskonačno da čeka članstvo u Evropskoj uniji i da zato intenzivno razvija saradnju sa Kinom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim partnerima.

"Način na koji ljudi rade biće jedan od najvećih problema u Evropi. Svi lepo živimo i ne vidimo šta se događa oko nas", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, previše prepreka otežava protok investicija između Evrope, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, a protekcionizam dugoročno šteti evropskoj ekonomiji.

Otvorenost prema investicijama je ključ ekonomskog razvoja, smatra predsednik Srbije.

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