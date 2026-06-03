- Ja predstavljam suverenu i nezavisnu zemlju. Za mene je samo jedna zemlja svetinja, sve druge poštujem, mogu da mi se dopadaju, ne, cenim... Samo jednu zemlju na svetu toliko volim da bih za nju sve dao, to je Srbija. Beskrajno je volim! Moj posao je na sve načine i na svakom mestu branim, a ne da je olajavam i napadam. I ja ću da je branim - poručio je Vučić na snimku.
U opisu objave naveo je sledeće:
- Samo jednu zemlju na svetu toliko volim da bih za nju sve dao - Srbiju.
Podsetimo, predsednik Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Oni će se sastati u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
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