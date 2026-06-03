U opisu objave naveo je sledeće:

- Samo jednu zemlju na svetu toliko volim da bih za nju sve dao - Srbiju.

Podsetimo, predsednik Vučić sastaće se danas sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom. Oni će se sastati u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Snažne Vučićeve poruke na Blumbergu: Pitanje je da li Evropa želi da prihvati da Srbija napreduje najbrže moguće

