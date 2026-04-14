Evropska demokratska partija (poznata i kao Evropske demokrate) se javno kladi na to koji će sledeći suverenistički lider pasti! Nakon izbora u Mađarskoj na kojima je dosadašnji premijer Viktor Orban izgubio od opozicionog lidera Petera Mađara, "demokrate" su objavile listu za odstrel na kojoj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić!

Pored njega tu su italijanska premijerka Đorđa Meloni, turski presednik Erdogan, premijer Slovačke Robert Fico, predsednik SAD Donald Tramp, a precrtan je odlazeći mađarski premijer Viktor Orban.

"A, B, C… možda zvuči kao igra, ali nije, tako da vas pozivamo da nam kažete ko će, po vašem mišljenju, biti sledeći suverenistički lider koji će pasti.. Populizam i suverenizam ne pobeđuju slučajno; uspevaju tamo gde politika ne uspeva. Pravo pitanje nije samo ko je sledeći, već ko će naučiti iz lekcije Mađarske", piše u objavi Evropskih demokrata.

Krijući se iza krilatice "lekcije iz Mađarske" ova partija zapravo je otvorila poteru za svakim ko odbija da igra po tuđim pravilima, ko ne želi da bude figura na tuđoj šahovskoj tabli.

I šta - to je jedini greh ovih političara?!

Nisu oni protiv Evrope, niti protiv naroda. Politička nezavisnost je njihov jedini greh. Drznuli su se da traže pravo na sopstveno odlučivanje i zaštitu nacionalnih interesa.

U svetu "evropskih" demokrata to je neoprostivo!