Pevač i odbačeni blokader Milan Topalović Topalko oglasio se na društvenim mrežama i napravio pravu dramu jer mu niko nije davao na značaju tokom nedavnog protesta blokadera u Beogradu.

Topalović je objavio video-snimak u kom je komentarisao skup studenata blokadera održan prošle subote na Slaviji. Međutim, povod za njegovo oglašavanje nije bio sam protest, već činjenica da ga niko nije „zarezivao ni dva odsto“.

„Evo, sinoć sam bio na protestu na Slaviji koji su organizovali studenti, na koji sam bio pozvan kao javna ličnost za koju oni smatraju da je bilo bitno da bude tu kao njihova podrška. Ja sam, kao i svi mi poznate ličnosti, na kraju tog protesta izašao na binu da pozdravim ljude koji su došli, ali ni na jednom snimku, a bilo ih je bezbroj koje sam pregledao, nisam video sebe. Propust dva. Iako je bilo preko 20 medija ispod bine, niko nije zabeležio mene“, rekao je tužni Topalko.

Da podsetimo, Topalko se javno deklarisao kao protivnik Aleksandra Vučića, a kada ga je predsednik Srbije i posle svih pevačevih uvreda, nazvao bratom, Topalović je odgovorio krajnje bizarnom izjavom:

- Jesam brat, ali ako sutra izađem na izbore kao kandidat za predsednika, ja ću da ga pobedim, to ti garantujem. Kada dođe vreme, sam ću da izađem, bez ijedne stranke, nisam političar, ali ću da pokažem da mogu da pobedim sve. Kad budem postao predsednik, formiraću zemlju za tri meseca, a nakon toga idem iz politike da se bavim svojim poslom. Neću biti sve četiri godine na vlasti, meni treba šest meseci i za to vreme završavam sve. Mene opozicija ne zanima, ja čekam izbore da se prijavim sam i pobediću sve, to sada obećavam, to da zapamte svi, a onda neka se drže svi koji su se ogrešili - rekao je tada Topalko.

Priveden jer je vozio pijan

Inače, Topalko je prošle godine priveden jer su ga policajci zaustavili na Zrenjaninskom putu i utvrdili da je vozio u alkoholisanom stanju.

A potom se oglasio i pevač koji je na skandalozan način objasnio šta se dogodilo.

„Imao sam 0,60... Sa svojim životom imam pravo da radim šta hoću sve dok druge ne ugrožavam, a tako je bar za ovih 30 godina otkako vozim“, napisao je Topalko.