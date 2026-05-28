Lažne nade i montirani planovi blokadera u Srbiji koji već mesecima priželjkuju haos, nestabilnost i nasilno preuzimanje vlasti doživeli su stravičan i nepopravljiv slom - i to usred Zagreba.

Dok je grupa takozvanih odbeglih blokadera na skupu koji je organizovan na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pljuvala Srbiju i njenog predsednika, usledio je hladan tuš za plenumaše.

Naime, poznati hrvatski komunikacijski stručnjak i politički analitičar Krešimir Macan javno je srušio sve njihove iluzije i brutalno im poručio:

- Od tog posla nema ništa jer narod u Srbiji živi bolje, a opozicija je toliko jadna da nema ni lidera ni sposobnost da se ujedini - poručio je Macan.

On je konstatovao i da Vučić uspešno čuva standard, a da blokaderi nemaju ni vođu ni program.

- A stanje je takvo da Vučić sada najavljuje ostavku na mesto predsednika, što se tumači kao priprema da se na izborima koje tek treba raspisati opet kandiduje za premijera. I mnogi koji su protiv njega čekaju da se Srbiji dogodi mađarski scenario. Orban nije uspevao držati standard građana. Vučić to uspeva i to zasad nije, hajdemo reći, taj prioritet. S druge strane, opozicija nema lidera. Niti se može ujediniti, teško će se ujediniti, teško će se ponoviti mađarski scenario - naveo je Macan.

Istovremeno odbegli blokaderi su uz podršku hrvatskih profesora i studenata žestoko napadali Srbiju, srpske institucije i državni vrh!

U organizaciji takozvane Neformalne studentske inicijative na Filozofskom fakultetu u Zagrebu priređena je tribina posvećena „aktivistima“ STAV-a koji se već mesecima nalaze u Hrvatskoj, gde, kako sami tvrde, žive u egzilu.

Glavnu reč vodio je profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski, koji je pokušao da predstavi članove STAV-a kao žrtve političkog progona iako se protiv njih u Srbiji vodi postupak zbog sumnje u pripremanje dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti države.

On je naveo da je šestoro aktivista uhapšeno, dok je preostalih šestoro ostalo u Hrvatskoj nakon festivala u Dubrovniku i od tada se nisu vraćali u Srbiju.

Posebnu pažnju izazvale su izjave Doroteje Antić, koja je sa govornice u Zagrebu direktno optužila Srbiju i vlast da „sklanja ljude sa ulica i iz države“. Ona je govorila o „zloglasnom zatvoru u Klisi“, tvrdnjama o političkom progonu, ali i otkrila da je u međuvremenu završila studije i zaposlila se u PR agenciji u Hrvatskoj.

Dodatni šok izazvala je izjava Anje Pitulić, koja je ocenila da je „i manje kvalitetan život u Hrvatskoj bolji nego u Srbiji“, uz uvredljive tvrdnje o nepismenosti u Srbiji i direktne optužbe na račun države.

- Nakon hapšenja kolega u Novom Sadu, mi smo, po savetu advokata, ostali u Hrvatskoj. Nismo znali šta nas čeka, niti je iko znao koliko sve ovo može da traje. I manje kvalitetan život ovde bio bi bolji nego u Srbiji, gde mnogo ljudi ima problem sa nepismenošću, što je režim i želeo - rekla je Pitulićeva.

Ponose se što ih zovu ustašama

Branislav Đorđević, koji je otvoreno govorio o povezanosti srpskih studentskih protesta sa hrvatskim protestnim modelima iz 2009. godine. On je priznao da su „koristili recepte kolega iz Zagreba“, naglasivši da su namerno koristili hrvatski izraz „kuharica“.

- Koristili smo recepte svojih kolega iz Zagreba i Hrvatske, a iako se na srpskom kaže kuvar, ostavili smo hrvatski izraz jer smo i mi i ostali studenti označavani kao ustaše - rekao je on.