- Danas sam u Šangaju obišao Muzej posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine, mesto na kojem su pre više od jednog veka postavljeni temelji savremene Kine, danas jedne od najmoćnijih i najuspešnijih zemalja sveta. Poseban utisak na mene ostavila je činjenica da ova zemlja sa velikim uvažavanjem čuva mesta svoje istorije, jer narod koji zna odakle je krenuo mnogo sigurnije zna i kuda ide. Upravo u tome leži snaga današnje Kine. Ovde se jasno vidi koliko su vizija, ozbiljnost, disciplina i vera u svoju državu važni za uspeh jednog naroda - saopštio je predsednik Vučić i dodao:

- Srbija je ponosna na čelično prijateljstvo koje gradimo sa kineskim narodom. Nastavićemo da razvijamo naše sveobuhvatno strateško partnerstvo, da učimo jedni od drugih i zajedno gradimo još snažnije veze za budućnost naših građana.

Vučić u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.

