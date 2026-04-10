Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić objasnio je kako je smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu pokazala "potpunu bestidnost ljudi koji vode ovu instituciju ili Univerzitet u Beogradu".



U osvrtu na ovaj tragični događaj, ali i čitavu situaciju koja je nastala nakon njega, Antić je podsetio na primer smrti studentkinje na Stomatološkom fakultetu pre nekoliko godina i ukazao na razliku između reakcija uprava fakulteta nakon tragičnih smrti njihovih studentkinja.





- Organizovana je komemoracija, što se na Filozofskom fakultetu sada nije desilo za studentkinju koja je stradala. Vrlo potresan govor održao je tada dekan, a studentkinji je posthumno izdata diploma, budući da je bila blizu završetka studija. Ova devojka je imala 25 godina. Tom prilikom su njeni roditelji uvaženi, njene kolege uvažene, civilizacijski se odgovorilo na tu situaciju - objasnio je Antić tokom svog gostovanja u emisiji "Ćirilica", pa nastavio:

- Ja neću da ulazim u to ko je kriv za nadstrešnicu, to će reći sud, ali ovde je mnogo veća veza - da nije bilo blokada, ne bi bilo tog okupljanja uveče, ne bi bilo tih pirotehničkih sredstava. Kako je moguće da nemamo tu osnovnu pristojnost. Goran Vesić, sa kojim ja ne razgovaram od 1999. godine, dao je ostavku nakon četiri dana od pada nadstrešnice. Tomislav Momirović, koji tada nije bio ministar, kada je rekoinstruisana nadstrešnica, dao je ostavku posle 20 dana. Goran Vesić je držao jedan govor gde se zaplakao. Da li je moguće da mi od dekana Filozofskog fakulteta čujemo samo da će on uspeti ponovo da postigne i dostigne istinu - zaključio je Antić.

Poruka je jasna - gde su ljudskost, pristojnost, ostavke?