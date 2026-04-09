Te 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je zauzimao 348. mesto. Sledeće, 2022. godine, zadržao je 348. mesto.

Zatim sledi kontinuirani pad - 2023. godine smo pali na 362. poziciju, pa 2024. godine na 376. mesto, a 2025. godine na 387. mesto. Rezultat iz 2025. godine je ujedno i najgori još od 2018. godine.

Ove informacije podelila je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić u objavi na društvenoj mreži X, kada je reagovala na intervju koji je sa Đokićem objavio lažovski "Radar".

Kako je navela, Đokić je postao rektor Univerziteta u Beogradu 2021. godine, uprkos tome što iza njega nije stao Senat Univerziteta (najviše stručno telo), koji je glasao za drugog kandidata, već je to postao glasovima Saveta Univerziteta (organa upravljanja):

"Ovo je bio presedan. Po prvi put u istoriji Univerziteta u Beogradu dogodilo da Savet glasa suprotno Senatu. Nije mu smetalo. Nije mario za autonomiju Univerziteta. Bila je važna fotelja i za tu fotelju je tražio podršku – vlasti", navela je Brnabić.