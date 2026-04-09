Ovaj prizor brzo je privukao pažnju građana, ali i korisnika društvenih mreža.

Video snimak, koji je objavljen na platformi X (Twitter), za kratko vreme postao je viralan i pokrenuo lavinu komentara.

Viralni snimak iz Beograda: „Betoven sa porodicom u Knezu“

Autorka objave, Gordana, u opisu snimka napisala je:

„Betoven sa porodicom u Knezu“

Na snimku se vidi žena kako svira harmoniku, dok četiri bernardinca mirno sede pored nje, ne pokazujući znakove nemira uprkos gradskoj gužvi.

Reakcije podeljene: „Prelepo“ ili „uznemirujuće“?

Snimak je prikupio stotine lajkova i komentara, a mišljenja su potpuno podeljena.

Pozitivni komentari:

„Predivno, kako su mirni, uživaju u muzici“

„Meni je ovo prelepo“

„Kul scena iz Beograda“

Negativne reakcije i zabrinutost:

„Ovo je bukvalno jezivo, psi deluju kao da su drogirani“

„Treba pozvati inspekciju, ovo je maltretiranje životinja“

„Veliki psi na asfaltu po vrućini, ovo nije humano“

Mnogi korisnici izrazili su zabrinutost za dobrobit životinja, pitajući se u kakvim uslovima psi borave i da li su adekvatno zbrinuti.

Pitanje dobrobiti životinja u fokusu

Iako su neki ovaj prizor doživeli kao dirljiv i neobičan trenutak iz svakodnevnog života Beograda, drugi upozoravaju na moguće zanemarivanje ili neadekvatne uslove za držanje pasa.

Tema zaštite životinja ponovo je pokrenula diskusiju na društvenim mrežama, uz pozive nadležnim službama da provere situaciju.

Scena koja je podelila Srbiju

Ovaj viralni snimak iz centra Beograda još jednom pokazuje koliko se percepcija javnosti može razlikovati – dok jedni vide lepotu i emociju, drugi ukazuju na potencijalni problem i brigu za životinje.