Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja osvrnuo se na konsultacije sa predstavnicima političkih partija.

Predsednik Vučić je rekao da je zadovoljan dosadašnjim tokom konsultacija.

- Onaj ko se plaši razgovora taj ne zaslužuje poverenje naroda. Ne vređaju oni mene lično, oni vređaju volju naroda, građane, institucije. Ta kultura politička je nešto što donosi mnogo zla. Želeo sam da im prenesem informacije, ali nije ih zanimalo ništa jer sve znaju najbolje. Ja sam želeo od njih da saznam nešto novo, prihvatim nešto novo. Za mene je posle 15 meseci uništavanja Srbije, najtežih mogućih neistina, pretnji mojoj porodici, u meni je borba svakodnevna. Kada ih pozovem na razgovor, pitam se jesam li izdao svoju decu, koju su hteli da tuširaju uranijumom ili da nastavim da pružam ruku i pravim se da nisam čuo sve to. Ta ljudska borba u meni i danas traje - naveo je Vučić.