- Nažalost, i pored upozorenja koje je večeras uputio direktor policije general Dragan Vasiljević da javni skup na Slaviji protekne i završi se u miru, došlo je, posle završetka ovoga skupa, do drastičnog narušavanja javnog reda i mira, odnosno do napada na policiju koji je ničim izazvan. U 20 sati i 20 minuta, od strane ekstremnog dela učesnika skupa, blokadera, u ulici Kralja Milana došlo je do probijanja zaštitne ograde u Pionirskom parku i napada na policijske službenike. U 20:30, od strane okupljenih na uglu ulice Kneza Miloša i Trga Nikole Pašića, došlo je do napada na policijske službenike žandarmerije. U jednom i u drugom slučaju, od strane policijske brigade i od strane žandarmerije, okupljeni su potisnuti, a takođe u 21 sati i 30 minuta policijski službenici su napadnuti, žandarmerija je napadnuta kod Vukovog spomenika.

- Želim najoštrije da osudim, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Srbije, napad na policijske službenike. Policija je obavljala svoj posao, nikoga nije napadala. Kao što sam rekao, došlo je do napada svim sredstvima: i pirotehničkim sredstvima, i kamenicama, flašama, čak su i skidane šahte kako bi se bacalo na policiju. Mnogi od učesnika ekstremista su bili maskirani maramama i majicama. Policija je obavila potiskivanje uz najmanje moguće primene sredstava prinude, koliko je u određenom trenutku bilo moguće. Svi oni koji su napadali policiju su napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup. Biće identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, kao što znate, napadi na policiju predstavljaju krivično delo, ozbiljno krivično delo. Uspostavljen je javni red i mir, saobraćaj je pušten u najvećem delu grada. Na samo jednom mestu u gradu trenutno ima nekoliko desetina okupljenih na uglu kod Pravnog fakulteta. Sve druge ulice, mostovi, su praktično prohodni za saobraćaj. Privedena su 23 lica zbog napada na policijske službenike. Ima i povređenih policijskih službenika, na kraju ćemo dati i detaljan izveštaj koliko je policijskih službenika povređeno.