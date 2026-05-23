Nakon večeri nasilja, napada na policiju i divljanja po ulicama centra Beograda, iza blokadera je ostao potpuni haos – razbacano smeće, oboreni kontejneri i uništene ulice širom prestonice.

Posle brutalnih scena u kojima su policajci gađani kamenicama, flašama i bakljama, demonstranti su za sobom ostavili i pravu deponiju usred grada. Na više lokacija u centru Beograda mogu se videti prepuni trotoari, razbacane flaše, limenke, kese, ostaci transparenata i prevrnuti kontejneri.

Građani koji su jutros prolazili centrom ostali su zgroženi prizorima koji su ih dočekali nakon protesta.

Tokom večeri blokaderi su, osim sukoba sa policijom, uništavali gradsku imovinu, lomili delove kolovoza i pravili potpuni nered po ulicama prestonice. Posebno su stradale lokacije oko Slavije, Pionirskog parka i centralnih gradskih ulica.

Dok su govorili o „pravdi“ i „slobodi“, iza njih su ostali haos, smeće i ogromna šteta koju će sada morati da saniraju radnici komunalnih službi.

Posebno ogorčenje izazvalo je ponašanje demonstranata prema policiji koja je cele večeri pokušavala da spreči sukobe i zaštiti građane, a zatim i prema radnicima javnih komunalnih preduzeća koji će narednih dana morati da čiste posledice nasilja i nereda.

Građani poručuju da je nedopustivo da se centar Beograda posle svakog protesta pretvara u ruglo puno otpada, razvaljenih površina i demolirane infrastrukture.

Fotografije sa terena najbolje pokazuju kakvu su „ostavštinu“ blokaderi ostavili iza sebe.