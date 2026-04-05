Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ukoliko bude nastavljena ova situacija u svetu naša zemlja bi uskoro mogla da ograniči i izvoz hrane i dodao da to, ipak, neće biti problem za naše poljoprivrednike, jer će im država platiti tu cenu.

Vučić je izrazio očekivanje, kako je rekao, da će ovom ludilu da dođe kraj.

-I da će da se pojave neki ozbiljni i odgovorni ljudi koji neće nekog drugog da pozivaju na mir, a da sami učestvuju u ratovima već da svi zajedno shvate da mora da se napravi mir. Ljudi moraju da znaju, mi ćemo ukoliko se nastavi ovako uskoro da ograničavamo izvoz i hrane. To nije problem za naše poljorivrednike zato što ćemo mi njima da platimo cenu, ali to je problem za mnoge u okruženju kojima mi dajemo ogromne količine hrane - kazao je Vučić prilikom obilaska radova na gradilištu Ekspa.

On je poručio da razni neodogovorni ljudi u svetu treba da razmisle šta rade onima koji nisu samodovojni i nemaju dovoljno hrane.